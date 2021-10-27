Alyona Alyona выложила в сеть фото в подгузнике

Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) показала новое эпатажное фото, для которого снялась в подгузнике, с бутылкой молока и огромной соской на шее. Знаменитость рассказала, что несмотря на свой возраст (звезде 30 лет) чувствует себя ребенком.

Соответствующий пост рэп-исполнительница обнародовала на личной странице в Instagram. Она начала его со слов: "Внутри меня ребенок".

Alyona Alyona написала, что когда люди взрослеют, то их внутренний ребенок "начинает бастовать", так как боится старости как таковой и понимает, что годы уходят и никак не останавливаются, а он сделал далеко не все запланированное.

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Дети внутри, по мнению украинки, чаще всего проявляют себя в экстренных ситуациях или там, где проверяется стрессоустойчивость.

"Таким образом, когда семейные пары ссорятся, ссорятся на самом деле не они, а их внутренние дети", – отметила знаменитость.

Она призналась, что теперь научилась общаться с ребенком внутри себя и "дружит" с ним.

"Хотя иногда его выходки нормально так портят мне жизнь, однако я позволяю ему быть собой – не торможу, не мешаю, потому что сама знаю примеры, когда в течение жизни люди подавляли этого ребенка, а потом в 40 этот внутренний малыш выстреливал и менял жизнь так, что даже вообразить невозможно. И эти перемены не всегда были в положительную сторону", – подытожила рэперша.

Полный пост украинской звезды:

Напомним, что свое 30-летие рэп-исполнительница отметила 14 июня. Как выглядела звезда до популярности – смотрите по ссылке.

Коротко о знаменитости:

Алена Савраненко родилась в пгт Капитановка Кировоградской области.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке и заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. Именно в этот период к ней пришла известность, хотя рэп-тексты Alyona Alyona пишет с детства.

Так, в октябре 2018-го первый видеоклип "Рыбки", опубликованный на YouTube, принес Алене миллионы просмотров и популярность.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona заявила, что "уходит" из Instagram, но только частично. Знаменитость призналась, что ощутила зависимость от социальных сетей.