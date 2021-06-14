Alyona Alyona – 30: как выглядела звезда до своей популярности

София Ковнир
София Ковнир
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Alyona Alyona – 30: как выглядела звезда до своей популярности

14 июня украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona отмечает свое 30-летие. Знаменитость прославилась благодаря своим песням, в которых освещает важные темы для общества, а также колоритной внешности.

Увлекаться музыкой Алена начала еще в 12 лет. Тогда артистка сочиняла рэп-песни, освоила на компьютере пару программ, чтобы создавать биты. Подробней о том, как рэперша обрела популярность – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 2009 году Алена написала первый трек "Женский удар по стереотипам", а затем дебютный альбом "Плюс на минус дает плюс". Но как оказалось позже, артистка удалила его со всех ресурсов.

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Alyona Alyona в детстве
Как Alyona Alyona выглядела в детстве

Знаменитость несколько лет работала в детском саду и впервые заявила о себе в 27 лет с помощью роликов на YouTubе. Осенью 2018 года она сняла клип на трек "Рыбки", и после этого стала очень популярной.

О личной жизни Алены мало что известно. Рэперша находится в отношениях, но предпочитает об этом не рассказывать.

Alyona Alyona в юные годы
Alyona Alyona часто снимается в откровенных фотосессиях

На сегодняшний день Алена продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами. Кроме того, артистка активно публикует в Instagram откровенные фото как в пикантных нарядах, так и вовсе без белья.

Alyona Alyona часто записывает пародии
Как сейчас выглядит Alyona Alyona
Alyona Alyona исполняется 30 лет
Как Alyona Alyona выглядит на сегодняшний день

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она запечатлена топлес в ванной. Артистка позировала среди обнаженных кукол Барби.

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