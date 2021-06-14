Alyona Alyona – 30: как выглядела звезда до своей популярности

14 июня украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona отмечает свое 30-летие. Знаменитость прославилась благодаря своим песням, в которых освещает важные темы для общества, а также колоритной внешности.

Увлекаться музыкой Алена начала еще в 12 лет. Тогда артистка сочиняла рэп-песни, освоила на компьютере пару программ, чтобы создавать биты. Подробней о том, как рэперша обрела популярность – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 2009 году Алена написала первый трек "Женский удар по стереотипам", а затем дебютный альбом "Плюс на минус дает плюс". Но как оказалось позже, артистка удалила его со всех ресурсов.

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Знаменитость несколько лет работала в детском саду и впервые заявила о себе в 27 лет с помощью роликов на YouTubе. Осенью 2018 года она сняла клип на трек "Рыбки", и после этого стала очень популярной.

О личной жизни Алены мало что известно. Рэперша находится в отношениях, но предпочитает об этом не рассказывать.

На сегодняшний день Алена продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами. Кроме того, артистка активно публикует в Instagram откровенные фото как в пикантных нарядах, так и вовсе без белья.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она запечатлена топлес в ванной. Артистка позировала среди обнаженных кукол Барби.