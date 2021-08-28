Alyona Alyona рассекретила размер своих доходов: себе оставляю только 20%

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) заявила, что из всей суммы, которую она зарабатывает ежемесячно, на себя может потратить только 20 процентов. Остальные 80 артистка тратит на развитие собственного дела.

Исполнительница также рассказала, что основная часть денег уходит на жилье, проезд и питание. А 13 процентов заработанных денег Алена отдает на благотворительность. Этой информацией она поделилась в своем блоге в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В месяц я трачу примерно 1000-1500 тысячи долларов. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом – докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", – объяснила звезда подробнее.

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"На самом деле любой бизнесмен знает, что каждое дело сначала требует колоссальных вложений. И только через несколько лет тяжелого труда и инвестиций своих нервов, может появиться какой-то доход. Важно понимать, что время гораздо ценнее денег. Время конвертируется в деньги и наоборот", – резюмировала артистка.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", который и сделал ее известной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona продала свою песню Galas в формате NFT за впечатляющую сумму – 7,7 тысяч долларов. Трек артистка записала совместно с канадским рэпером Dax.