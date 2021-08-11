Alyona Alyona пришла отмывать следы после скандального дрифта в центре Киева. Эксклюзив

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая попала в скандал из-за опасного дрифта в центре Киева, приняла участие в очищении покрытия на Софиевской площади. Она также заявила, что "поверила людям, которые не выполнили свои обязанности".

Об этом исполнительница сообщила в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL. Артистка добавила, что организаторы мероприятия много раз извинились перед ней, но не официально (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Дрифт, дрифт, дрифт. Но это не такая пиковая ситуация. Никто не понимает, что меня и других людей, которые были вместе со мной, красиво подставили. Вопросы у нас были. Мы их ставили и нам давали на них ответы. Получается так, что все видели, но никто ничего не говорил", – объяснила звезда подробнее.

Видео дня

"Мы собрались сегодня всей командой, чтобы отмыть следы того, что мы после себя оставили", – добавила также артистка.

Ранее Alyona Alyona заявила, что не знала об отсутствии соответствующего разрешения, а видео, которое снимали, якобы было посвящено Дню Независимости. Певица добавила, что организаторы решили пригласить лидеров мнений, одним из которых она и была.

"Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Также меня заверили, что у них есть все разрешения и по завершению съемок приедут клининговые компании, которые все очистят", – объяснила она.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", который и сделал ее известной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona отреагировала на скандал вокруг юмористической программы "Дизель Шоу" и заявила, что телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине. По ее мнению, темнокожие люди в нашей стране должны комфортно себя чувствовать.