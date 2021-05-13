Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Ким Кардашьян. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Alyona Alyona полностью обнажилась для новой пародии

Известная рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona не перестает удивлять своих поклонников смелыми пародиями на других звезд. Так, на этот раз она позировала в одних капроновых колготках, прикрыв интимные части тела руками. Аналогичное фото ранее сделала американская актриса и модель Ким Кардашьян.

На своей странице в Instagram украинская артистка выложила соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В кадре она была запечатлена сидящей на полу с распущенными волосами.

"Я считаю, что каждый человек имеет право одевать то, что он хочет! Открытые декольте, короткие юбки или полупрозрачные блузы – это лишь проявление эстетической красоты или современные тенденции стилей. Это просто элементы моды и одежды, которые имеют право демонстрировать все: как мужчины, так и женщины!" – подписала пикантное фото знаменитость.

Фанаты оценили смелость певицы и ее открытость, поэтому в комментариях оставляют для нее восторженные комментарии. Вот некоторые из них:

"Полностью согласна! Вы прекрасная", "Класс", "Невероятная", "Зато смело, не каждый так сможет, даже худой", "Как красиво", "Смело и классно!".

Alyona Alyona спародировала Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян позировала обнаженной.
Комментарии фанатов.
Комментарии фанатов.
Комментарии фанатов.
Скриншот публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обнаженная Alyona Alyona повторила образ Карди Би. Она позировала обнаженной, с высунутым языком и объемной прической, сделанной из баночек для напитков.

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