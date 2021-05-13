Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Ким Кардашьян. Фото

Известная рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona не перестает удивлять своих поклонников смелыми пародиями на других звезд. Так, на этот раз она позировала в одних капроновых колготках, прикрыв интимные части тела руками. Аналогичное фото ранее сделала американская актриса и модель Ким Кардашьян.

На своей странице в Instagram украинская артистка выложила соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В кадре она была запечатлена сидящей на полу с распущенными волосами.

"Я считаю, что каждый человек имеет право одевать то, что он хочет! Открытые декольте, короткие юбки или полупрозрачные блузы – это лишь проявление эстетической красоты или современные тенденции стилей. Это просто элементы моды и одежды, которые имеют право демонстрировать все: как мужчины, так и женщины!" – подписала пикантное фото знаменитость.

Фанаты оценили смелость певицы и ее открытость, поэтому в комментариях оставляют для нее восторженные комментарии. Вот некоторые из них:

"Полностью согласна! Вы прекрасная", "Класс", "Невероятная", "Зато смело, не каждый так сможет, даже худой", "Как красиво", "Смело и классно!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обнаженная Alyona Alyona повторила образ Карди Би. Она позировала обнаженной, с высунутым языком и объемной прической, сделанной из баночек для напитков.