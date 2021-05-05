Обнаженная Alyona Alyona повторила образ Карди Би. Фото

Популярная рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona продолжает демонстрировать публике свои смелые перевоплощения, пародируя других знаменитостей. Так, на этот раз появилась в образе американской хип-хоп певицы Карди Би.

На своей странице в Instagram звезда поделилась соответствующими кадрами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Alyona Alyona позировала обнаженной, с высунутым языком и объемной прической, сделанной из баночек для напитков.

Завершали образ украинской артистки массивные кольца-сережки, розовый локон, который был небрежно оставлен у лица, и выразительный макияж с использованием розовых и золотых теней.

"Когда людей определяют по знаку зодиака – я слышу шум. Мой зодиакальный знак – Близнецы. Звезды говорят, что я любознательная, эрудированная, темпераментная и неутомимая. Я легко нахожу общий язык с абсолютно разными людьми. Если верить космосу, то в любви я не терплю однообразия и посредственности. "Чтобы завоевать сердце этой непредсказуемой красавицы, мужчине придется проявить максимум изобретательности и фантазии", – пишут в книгах. А он у меня Дева и влюбилась я в простоту и чувство юмора. Не знаю на сколько можно доверять гороскопам, но что-то в этом есть", – подписала новую пародию певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona в шортах и майке спародировала Гордона. Она сделала все возможное, чтобы ее образ был максимально похожим: практически аналогичный наряд, но с небольшим отличием – густую шевелюру она спрятала за шапкой бежевого оттенка.