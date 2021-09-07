Alyona Alyona переехала к любимому и рассказала о знакомстве с его родителями. Фото

Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) недавно съехалась со своим парнем Денисом, личность которого она скрывает. Также знаменитость уже успела познакомиться с его родителями.

Алена встретилась с ними довольно быстро после начала отношений с бойфрендом. Когда влюбленные только начинали встречаться, в квартире Дениса проходил ремонт, на котором они и увиделись, рассказала певица в интервью для "Зіркового шляху".

"Я с его родителями познакомилась, наверное, еще в 1-й месяц отношений. Так получилось, что шел ремонт в его жилище, и они приехали помогать. И там была я, и все. Я даже ездила недавно писать музыку в Запорожье, и жила у его родителей. Нормально. Как-то мы так сошлись, все так хорошо", – рассказала Алена.

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Рэперша призналась, что с самого начала их отношений, Денис все свое называл их общим и для нее это был первый такой опыт.

"Какие-то приходили друзья к нему домой, я была у него, он говорил: "Да, это здесь хозяйка, у нее спрашивайте, где что лежит". Он, возможно, именно этим меня так привлек к себе. Что он настолько доверяет и позволяет мне делать все, что я хочу. И самое главное, он меня принимает такой, какая я есть", – поделилась Алена.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Alyona Alyona заявила, что из всей суммы, которую она зарабатывает ежемесячно, на себя может потратить только 20 процентов, а остальные 80 – тратит на развитие собственного дела.