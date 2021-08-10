Alyona Alyona – о скандале с дрифтом на Софийской площади: это были съемки ко Дню Независимости. Видео

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) отреагировала на скандал вокруг опасного дрифта, который 10 августа устроили в центре Киева. Она заявила, что не знала об отсутствии соответствующего разрешения.

По словам певицы, организатором выступила компания Red Bull, а им сказали, что ролик посвящен Дню Независимости Украины. Пояснения исполнительница записала в сторис на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Alyona Alyona пояснила, что в Украину прилетел Коннор Шанаган, входящий в десятку лучших дрифтеров мира. А компания заявила, что ролик снимали ко Дню Независимости.

Видео дня

Певица добавила, что организаторы решили пригласить лидеров мнений, одним из которых она и была.

"Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Также меня заверили, что у них есть все разрешения и по завершению съемок приедут клининговые компании, которые все очистят", – объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пешеходной части Софийской площади два автомобиля устроили гонки, а сама локация, где это происходило, не была отгорожена от пешеходов. В мероприятии также участвовала Alyona Alyona.

Позднее власти столицы заявили, что не давали разрешения на съемки, а также отметили, что на площади остались следы от колес.

В полиции уточнили, что по факту хулиганства открыто уголовное производство. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.