В центре Киева две машины устроили опасный дрифт: в одном авто была украинская певица. Видео

В Киеве во вторник, 10 августа, два автомобиля устроили гонки на пешеходной части Софийской площади. В мероприятии участвовала известная украинская певица Alyona Alyona.

Соответствующий ролик разместил Telegram-канал Киев без цензуры. Можно увидеть, что автомобили на большой скорости ездят по площади, а сама локация не ограждена от пешеходов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что на странице в соцсети Instagram известная украинская певица Алена Савраненко, которая выступает под сценическим именем Alyona Alyona, опубликовала сториз со съемок ролика.

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Она сообщила, что "утро начинается не с кофе", после чего села в один из автомобилей, который начинал на скорости ездить по площади.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации заявили, что власти не давали разрешение на проведение съемок в историческом центре столицы.

"Сегодня утром на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо", – сообщили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что после дрифта на площади остались следы от автомобильных колес.

"Город обратилось в полицию относительно расследования инцидента и установления причастных к нему лиц", – резюмировали в пресс-службе.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что по факту хулиганства открыто уголовное производство.

Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS, по словам представителя клиннинговой компании, у фирмы есть только одно устройство, которое может справиться с таким уровнем загрязнения. Стоимость работ он не назвал.

Добавим, прямо на против Софиевской площади расположено здание, в котором находится столичная полиция.

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