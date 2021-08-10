В центре Киева две машины устроили опасный дрифт: в одном авто была украинская певица. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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Киевские власти обратились с заявлением в полицию

В Киеве во вторник, 10 августа, два автомобиля устроили гонки на пешеходной части Софийской площади. В мероприятии участвовала известная украинская певица Alyona Alyona.

Соответствующий ролик разместил Telegram-канал Киев без цензуры. Можно увидеть, что автомобили на большой скорости ездят по площади, а сама локация не ограждена от пешеходов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что на странице в соцсети Instagram известная украинская певица Алена Савраненко, которая выступает под сценическим именем Alyona Alyona, опубликовала сториз со съемок ролика.

Видео дня
Автомобили устроили опасный дрифт на площади.

Она сообщила, что "утро начинается не с кофе", после чего села в один из автомобилей, который начинал на скорости ездить по площади.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации заявили, что власти не давали разрешение на проведение съемок в историческом центре столицы.

"Сегодня утром на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо", – сообщили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что после дрифта на площади остались следы от автомобильных колес.

Последствия гонок на площади.

"Город обратилось в полицию относительно расследования инцидента и установления причастных к нему лиц", – резюмировали в пресс-службе.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что по факту хулиганства открыто уголовное производство.

Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS, по словам представителя клиннинговой компании, у фирмы есть только одно устройство, которое может справиться с таким уровнем загрязнения. Стоимость работ он не назвал.

Добавим, прямо на против Софиевской площади расположено здание, в котором находится столичная полиция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Голосеевской злоумышленники ночью разобрали Infiniti Q50. Неизвестные вскрыли автомобиль и сняли приборную панель с дисплеем.

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