Пугачева написала Могилевской после ракетного обстрела Кривого Рога: певица была в эпицентре взрывов

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем-"иноагентом" Максимом Галкиным и их детьми после полномасштабного вторжения уехала из РФ, отреагировала на видео своей украинской коллеги Наталии Могилевской из Кривого Рога в день российского ракетного обстрела. Народная артистка Украины должна была давать концерт в городе, однако серия громких взрывов, а впоследствии и попадания в жилые многоэтажки, из-за которых пострадали по меньшей мере 43 человека и погибли пятеро, заставили звезду отменить мероприятие.

Могилевская обнародовала видео с места событий, на котором эмоционально, едва сдерживая слезы, говорила об ужасных взрывах в Кривом Роге. Запись была обнародована на странице певицы в Instagram 12 марта, а через два дня, 14 марта, на него в комментариях отреагировала Пугачева.

"Громкие взрывы прямо сейчас! Концерт не начинаем! Кривой Рог, мы с тобой", – оставила в описании к своему видео Могилевская. Впоследствии певица обновила информацию и добавила: "Это был прилет в жилую многоэтажку. Наши соболезнования всем пострадавшим".

Под публикацией собралось более тысячи комментариев со словами соболезнования всем, кто пострадал в результате очередного российского террора. Не смогла сдержаться и примадонна.

Алла Борисовна обратилась к своей украинской коллеге: "Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!"

Ранее OBOZ.UA писал, что супруги Пугачевой и Галкина в последнее время не раз доводили россиян до истерики. Пародист на украинском языке пригрозил России Божьим судом после ракетного удара в Одессе, а Алла Борисовна записала видео под украинскую народную песню "Ой на горі два дубки".

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