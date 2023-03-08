Ролики с видеорецептами от маленькой киевлянки набирают миллионные просмотры: их смотрят даже на фронте

Видеоролики маленькой жительницы Киева Надежды Чекмак собирают тысячи лайков и миллионы просмотров. Девочка, которой 2 года и 9 месяцев, умеет готовить разные блюда, и даже наиболее популярное – украинский борщ.

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Об этом сообщило издание "Телеграф". Ролики с маленькой кулинаркой смотрят даже на фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам мамы девочки Людмилы, ее дочь родилась в Киеве в разгар эпидемии коронавируса – 21 мая 2020 года, а разговаривать начата, когда ей исполнился 1 год и 5 месяцев.

Женщина добавила, что, как и большинство детей, Надя с детства проявляла интерес к посуде, любила ее раскладывать, и родители это позволяли. А с прошлой осени девочка начала пытаться помогать своей маме готовить.

"В это время старший сын Матвей как раз заинтересовался TikTok, спрашивал, какое видео можно сделать. Говорю: "Не знаю. А что мы лучше всего умеем? Давай, может, снимем, как Надя готовит?" Так и началось. Это было в конце января, то есть совсем недавно. Я даже не ожидала, что это вызовет такой ажиотаж. Больше всего просмотров – по 3,5 млн – кажется, у двух видео", – уточнила Людмила.

Видео, на которых Надя готовит разные блюда, пользователи соцсети активно распространяют, лайкают и комментируют. Большинство отзывов – одобрительные и положительные, но некоторые из них – отрицательные.

"Бывают и комментарии, что я зомбирую дочь, зарабатываю на ней, что угодно. Хотя я вернулась к работе, как только Надежде исполнилось три месяца, то есть это вообще не ради денег было сделано. Сначала ради сына, а потом был порыв души, поэтому что большинству нравятся рецепты от дочери, большинство пишет, что это реально поднимает настроение, бодрит в это непростое время", – добавила женщина.

Видеоролики от Нади смотрят даже на фронте. Военные благодарны маленькой киевлянке за то, что создает им хорошее настроение.

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