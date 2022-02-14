Alina Pash попала в новый скандал из-за 'выступлений' в России в 2014 году: певица ответила

Победительница национального отбора на Евровидение 2022 года Алина Паш (Alina Pash) попала в новый скандал из-за якобы выступлений в России. Пользователи сети обнаружили российские афиши группы Delicious Ladies за 2014 год, в составе которой ранее выступала певица. Однако артистка предоставила официальный ответ от основательницы коллектива, которая опровергла эти слухи.

На странице Delicious Ladies в Facebook до сих пор можно найти фотографии Алины Паш рядом с анонсами выступлений в России, но "Суспільне" заверили в том, что сама знаменитость не была на концертах. Соответствующий документ появился на странице DJ Natalie Lorient в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Согласно предоставленной информации, 12 марта 2014 украинка отказалась от концертов в составе Delicious Ladies, поэтому ее место заняла Лидия Скорубская, сейчас более известная как Lida Lee.

"Уверяю, что Alina Pash перестала выступать в составе коллектива 12 марта 2014 года. Однако мы еще некоторое время использовали фотосессии с участием Алины, чтобы анонсировать следующие концерты", – говорится в заявлении.

Также там отмечается, что и сама группа прекратила гастроли в России после того, как Верховная рада приняла закон о том, что действия РФ в Крыму и на Донбассе являются агрессией в сторону Украины.

Кроме этого, данную информацию можно проверить на странице знаменитости в Instagram, где она публиковала посты в дни якобы запланированных концертов. Более того, мать победительницы нацотбора Виктория в личных сообщениях журналистам Telegram-канала MUZVAR ответила, что в это время певица была в Ужгороде.

Напомним, что афиши с анонсами выступлений в России стали не единственным скандалом, в котором фигурирует Алина Паш. В частности, самые большие претензии у украинцев к визиту певицы в оккупированный Россией Крым.

Артистка уверяла, что ездила на полуостров автобусом из Украины через КПВВ Чаплинка на свадьбу, и даже предоставила общественному вещателю соответствующую справку. Однако Сергей Стерненко обвинил победительницу конкурса в фальсификации документов.

На информацию сразу отреагировали в "Суспільному", запросив информацию у Государственной пограничной службы Украины. Пока официальный ответ от ГПСУ не доказал непричастность Алины к нарушениям закона, с ней отказались подписывать контракт об участии в муждународном конкурсе.

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, существует риск, что Украину дисквалифицируют из Евровидения 2022 года. Это произойдет, если европейский языковой союз найдет проявление политизированности нацотбора.