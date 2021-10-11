Гросу удивила фанатов "свадебным" видео

Украинская певица Алина Гросу, которая после развода с Александром Комковым почти сразу начала встречаться с российским актером Романом Полянским, удивила подписчиков видео в свадебных нарядах. Артистка примерила несколько платьев из салона ее тети.

Соответствующие кадры Гросу обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Она попросила пользователей социальной сети выбрать, какое из трех платьев ей идет больше всего (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Все платья были пышными и украшены яркими деталями: "полосами" из бисера, позолоченными узорами или же рукавами из фатина и необычным кроем лифа.

Видео дня

"Как вам идея, чтоб я открыла свой собственный салон свадебных платьев?" – спросила украинка.

В комментариях немало фанатов отметило: они сперва подумали, что Гросу снова выходит замуж.

В конце 2020 года Гросу развелась с мужем Комковым спустя полтора года брака.

Новый возлюбленный, Роман, старше артистки на 12 лет. Они живут вместе.

У Полянского есть 10-летняя дочь.

Эксклюзивное интервью украинской певицы нашему изданию можно найти здесь.

Ранее OBOZREVATEL собрал истории украинских пар с большой разницей в возрасте. Почитать материал можно по ссылке.