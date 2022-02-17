'Алина, держись': кто из звезд украинского шоу-бизнеса поддержал дисквалифицированную Alina Pash

После объявления "Суспільного" о том, что Алине Паш (Alina Pash) отказали в участии в Евровидении 2022, многие звезды украинского шоу-бизнеса выразили свою поддержку исполнительнице. Ими стали певица Надя Дорофеева, участница коллектива "Квартал 95" Елена Кравец, блогер Ян Гордиенко и другие.

Свои комментарии с сочувствием знаменитости оставили под постом артистки в Instagram, где она объявила о снятии кандидатуры. К публичным личностям присоединились и другие фанаты вокалистки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первой на новость о дисквалификации отреагировала певица Надя Дорофеева, которая отправила Алине Паш смайлик с разбитым сердцем. Более многословной оказалась актриса комедийного шоу Елена Кравец.

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"Алина, вы больше и сильнее этого ветра, сбивающего с ног! Все закончится, а вы останетесь... Добра и сил вам", – написала она.

К звездам присоединились фотограф Сергей Сараханов и украинский рэп-исполнитель "XXV кадр" : "Алина, держись. Это испытание не из простых, но ты сможешь преодолеть его достойно", – написал исполнитель.

Также высказалась известный украинский ди-джей DJ Nastia : "Ты лучше этого конкурса. Мы тебя любим и уважаем. На остальное забей. Это не твой уровень".

Кроме этого Алину Паш поддержал один из самых известных в Украине блогеров Ян Гордиенко: "Ни один человек на планете земля не заслуживает подобной травли. Это ужасно! Держись".

Свои слова поддержки высказали также менее известные исполнители – Луна, Саша Чеф и Рената Штифель.

Напомним, что Алину Паш обвинили в том, что она незаконно пересекла крымскую границу со стороны России. Сама артистка утверждала, что попала на полуостров из-за КПВВ "Чаплинка" на автобусе.

Чтобы доказать это звезда предоставила "Суспільному" якобы справку от Государственной пограничной службы, однако в ГПСУ заверили, что такой документ не выдавался.

Позже победительница нацотбора сделала повторный запрос и оправдалась, что справку сфальсифицировал член ее команды, который не захотел ждать ответа от ГПСУ, поэтому самостоятельно напечатал фейковый документ.

Государственная пограничная служба ответила общественному вещателю и Алине Паш, что данные в реестре стираются через 5 лет после пересечения границы, поэтому они не могут сказать точно, пропускали ли певицу в Крым.

На фоне этого скандала звезда сняла свою кандидатуру, а "Суспільне" объявило, что и так отстранило ее от участия в конкурсе.

Коротко о звезде:

Alina Pash – 28-летняя артистка, родившаяся в Закарпатье. Начала профессионально петь с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнесмен Гарик Корогодский вступился за Алину Паш, заявив, что от артистов требуют слишком много. По его словам, украинцам нужно примириться с тем, что "Крым уже не их".