Гарик Корогодский вступился за Alina Pash: Крым не наш, попуститесь уже

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский решил заступиться за скандальную победительницу нацотбора на Евровидение-2022 Alina Pash (Алину Паш). Он считает, что общество требует от известных личностей слишком многого, а Крым, как высказался знаменитость, "давно не наш, к огромному сожалению".

Соответствующий пост предприниматель написал на своей странице в Facebook, используя в нем нецензурную лексику. Он заявил, что решил обнародовать его, "чтобы потом не корить себя за молчание".

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"Не до**я ли вы требуете от людей? То Алина Паш недостаточно украинская, то [Александр] Усик не тому богу молится, то на Олимпийских играх не тому руку пожали", – возмутился Корогодский.

"То спросите: "Чей Крым?" – и в глаза заглядываете, ждете ответа, что Крым – Украина. А Крым давно не наш, к огромному сожалению, в том числе вашими молитвами. Попуститесь уже", – заявил бизнесмен.

Такие слова вызвали бурную реакцию пользователей сети. Многие комментаторы осудили Корогодского за такую позицию. Некоторые написали, что у него "в*та в голове" и он решил "переобуться".

"Гарик, тебе билетики в любимую Россию подарить или сам возьмешь?" – спросил у знаменитости общественный и политический деятель Сергей Стерненко. "Мужу своему тыкайте", – ответил ему Корогодский.

Коротко о знаменитостях:

Гарик Корогодский – 61-летний украинский бизнесмен, писатель, меценат, сооснователь благотворительного фонда "Жизнелюб". Является совладельцем фитнес-центра "Аквариум" и ТРЦ Dream Town. Родился 4 августа 1960 года в Киеве.

Alina Pash – 28 летняя артистка, которая родилась на Закарпатье. Начала профессионально петь с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Популярность ей принесло участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как писал OBOZREVATEL, 17 февраля "Суспільне", организатор нацотбора на Евровидение-2022, обратилось к группе Kalush Orchestra с предложением представить Украину на международном песенном конкурсе в Турине (Италия). Музыканты заняли на конкурсе второе место, но певицу Alina Pash отстранили от участия.

Дело в том, что артистка ездила в оккупированный Крым в 2015 году. Она предоставила справку, что пересекала админграницу через украинский КПВВ, но документ оказался поддельным.

Alina Pash заявила, что сама она якобы непричастна к фальсификации, а ее подставил член команды. 16 февраля она объявила, что решила отказаться от участия в Евровидении. Позже общественный вещатель сообщил: он дисквалифицировал конкурсантку.