Сердючка на подпеве, звездные гости и тысячи алых роз: как прошла роскошная свадьба Онофрийчук. Фото и видео

Ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского миллионера Алмаза. Поклонники знаменитости признали ее свадьбу одним из самых роскошных торжеств этого года. Невеста сменила несколько нарядов, а гостей развлекали именитые исполнители.

Влюбленные узаконили свои отношения в одном из частных ЗАГСов Киева. Изначально пара планировала сделать это в Стамбуле, но из-за ковидных ограничений пришлось сменить локацию на столицу Украины. OBOZREVATEL собрал фото и видео из Instagram-аккаунта Иванны, на которых можно увидеть масштабы события.

Видео дня

Церемониймейстером стал коллега невесты – ведущий проекта "Маскарад" на 1+1 Тимур Мирошниченко.

"Это была одна из самых трогательных церемоний, которые я вел. Из Казахстана на свадьбу прилетели многие родные и друзья Алмаза. Молодожены волновались, потому что для Иванны было очень важно, чтобы все прошло чувственно и красиво, а главное – на ее Родине. Нельзя не сказать и о платье невесты. Это был самый длинный шлейф, который я только видел в жизни", – поделился Тимур.

Пятиметровый шлейф Иванны действительно поразил поклонников телеведущей. В пышном платье принцессы с эффектным декольте от украинского бренда Adamaris она шла под венец.

Еще в одном платье этого же дизайнера у невесты была предсвадебная фотосессия. Этот наряд отличался особой элегантностью и скромностью. Его изюминкой стало кружево на спине и рукавах.

Третий лук Онуфрийчук припасла для гулянья в ресторане. Платье-рыбка от FROLOV, с корсетом и блестками, к концу вечера "легким движением руки" превратилась в коктейльное.

Место торжества было украшено живыми цветами. Вокруг было много алых роз и золотых люстр.

Гостей развлекали певец Дан Балан, дуэт Тамерлан и Алена, а также Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Отметим, что пара уже отыгрывала свадебную церемонию в конце февраля на Мальдивах. Тогда для них также выступал Дан Балан, а еще Дима Монатик с подопечными Lida Lee и Nino, Амадор Лопес и его группа RUMBERO’s.

Коротко о звезде:

Иванна Онфрийчук – модель и актриса родом из Винницкой области.

В 2018 году начала вести шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV. Гостями ее программы были известные и успешные мужчины.

В 2021 году стала ведущей проекта "Танці з зірками" на 1+1 вместо Тины Кароль.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве замуж вышла модель Карина Жосан, мисс "Украина Вселенная-2018". Как это было – читайте и смотрите по ссылке.