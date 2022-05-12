Алексей Суханов назвал единственного человека из РФ, которому верит: все остальное – мягкая пропаганда

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ и работал там до 2014 года, признался, что не верит в искренность антивоенных высказываний российских звезд, поскольку они напоминают ему "мягкую пропаганду". Исключением стала лишь звезда советского кино Лия Ахеджакова.

Журналист убежден, что актриса – "действительно европейский человек", и она не пытается убедить украинцев в их братских связях с россиянами. Своими мыслями Суханов поделился в эфире программы "Ранок з Україною" на YouTube.

По мнению ведущего, Лия Ахеджакова "не больна на имперскость" в отличии от других ее соотечественников.

"Окончательно я верю только одной личности из всего этого истеблишмента – Лии Ахеджаковой. Вот ей почему-то верю. Не знаю почему. А все остальное напоминает мне мягкую пропаганду. Люди, которые живут в том обществе, пропитаны нормами этого общества. И они все больны на имперскость. Ахеджакова – она не больна на имперскость. Она какая-то неимоверная европейская личность. Я встречался с ней, видел ее в разных обстоятельствах. Она не больная. Она – действительно европейский человек", – поделился своим мнением телезвезда.

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Суханов надеется, что Россия возместит материальный ущерб за разрушенную инфраструктуру в украинских городах. Однако говорить о прощении после этого, по мнению ведущего, будет еще очень рано, поскольку вернуть человеческие жизни россиянам не удастся.

"Все эти разговоры по поводу взаимопонимания должны начинаться только тогда, когда они рассчитаются за то, что натворили. А это будет совсем не скоро, потому что я не знаю, как вернуть жизни людей, как вернуть людям близких. Но имущество вернут, надеюсь, потому что они должны рассчитаться за это. Но разрушенные судьбы, оборванные жизни – я не знаю, как это вернуть", – прокомментировал журналист.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Алексей Суханов пополнил ряды территориальной обороны Киева, несмотря на то, что украинский паспорт он получил лишь 21 января 2022 года. Журналист работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ. С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". После заявления Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" телеведущий отрекся от исторической родины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Лии Ахеджаковой также верит и украинская актриса театра и кино Ада Роговцева. Она назвала коллегу единственной россиянкой, которой готова простить нападение России на Украину. Подробнее – в нашем материале.