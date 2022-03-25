Ведущий родом из России Алексей Суханов вступил в терроборону Киева

Известный украинский ведущий Алексей Суханов пополнил ряды территориальной обороны Киева. Журналист родился и до 2014 года жил и работал в России, однако 21 января этого года получил украинский паспорт. По словам телезвезды, он горд жить в одной стране с мужественными и независимыми людьми.

С начала военного вторжения РФ Суханов неоднократно заявлял, что не собирается уезжать из украинской столицы. Сейчас его ждет вызов в терроборону, сообщается на странице шоу "Говорить Україна" в Instagram.

Как рассказал телеведущий, он написал заявление, подписал контракт с вооруженными силами и ожидает дальнейших указаний.

Журналист подчеркнул, что украинцы стали для всего мира примером борьбы за свою свободу и суверенитет. Однако ради этого приходится платить слишком высокую цену – жизни бойцов и мирного населения.

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"Украина сегодня является символом не только чести, но и мужественной борьбы за свое будущее. За право на свободный выбор, какой будет Украина, куда будет двигаться, и как будет жить. Мне хочется, чтобы каждый из нас глядя на то, что делает украинский народ, как он отчаянно борется за свое право, спросил себя: а на сколько способны быть мужественными и принципиальными мы? Не просто так гибнут наши солдаты, добровольцы, все ради того, чтобы каждый из нас раз и навсегда понял, насколько важна свобода, независимость, принципиальная позиция и отстаивание ее, от малейших деталей до важных государственных моментов. Ради этого и гибнут, к сожалению, не только солдаты, но и мирное население, в том числе и дети", – прокомментировал Суханов.

Отметим, Алексей работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ. С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". После скандального заявления Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" телеведущий отрекся от исторической родины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российский журналист Кирилл Набутов в день вторжения российских войск на украинскую территорию опубликовал видео, в котором на примере "маленьких победоносных войн" ХХ века, описал будущее РФ после войны в Украине. Ролик стал вирусным, и его распространили украинские звезды с подписью "Что ждет Россию"

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