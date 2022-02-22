Ведущий Суханов отрекся от России после скандального решения Путина: Слава Украине! Героям Слава!

Популярный украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился и до 2014 года проживал в России, отрекся от исторической родины после скандального заявления Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Знаменитость назвал политику президента РФ тиранией и терроризмом, а закончил свое обращение к поклонникам лозунгом: "Слава Украине! Героям слава!"

Свое негодование о решении диктатора Суханов обнародовал в текстовой форме на личной странице в Instagram. В комментариях его поддержали сотни украинцев.

"С сегодняшнего дня для меня больше не существует страны, где я родился, вырос, прожил до 2014 года… К сожалению, у меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости, самоопределения! Любые попытки обесценить это право – признак не только тирании, но и терроризма и не допустимо, когда подобное себе позволяет целая страна, которая претендует на роль в мировой политике", – прокомментировал телеведущий.

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Суханов назвал страшной ситуацию, когда мировые лидеры поддерживают экстремистов "с комплексами", которые мешают жить здоровым людям, разрушая их жизни и судьбы. Журналист заявил, что у него больше нет прошлого, однако у него есть настоящее в Украине.

"Украина была, есть и будет, кто бы что ни говорил… по крайней мере, для меня и в моей жизни! Слава Украине! Слава Героям погибшим и ради светлой памяти, и огромной человеческой чести которых, мы должны сохранить Украину!", – подытожил Алексей.

Под публикацией знаменитости собралось около 10 тысяч лайков и более 600 комментариев. Интернет-пользователи пишут, что ведущий сделал правильный шаг, приняв сильную и смелую позицию.

"Прочитала... прям слезы на глазах", "Это так проникновенно. Спасибо вам, Алексей", "Мы выстоим! Спасибо всем героям", "Вместе мы сила", "Мирного неба нам, украинцам", – оставляли комментаторы.

Напомним, что решение президента страны-оккупанта России Владимира Путина признать т.н. независимость "Л/ДНР" подняло волну негодования не только среди политической верхушки и обычных граждан, но и среди звезд шоу-бизнеса и лидеров мнений. Кто из известных личностей высказался по поводу ситуации – читайте по ссылке.

Коротко о знаменитости:

Алексей Суханов – 48-летний украинский (в прошлом российский) журналист и теле- и радиоведущий. Родился 4 января 1974 года в Иваново (Россия). В феврале 2014 года поддержал Евромайдан. 16 апреля 2012 года стал ведущим социального ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина". С 20 июля 2015 года ведёт кулинарную рубрику "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народная артистка России Лия Ахеджакова назвала действия Владимира Путина "объявлением войны всему миру". По ее мнению, "последствия будут очень тяжелыми".