Александр Пикалов из 'Квартала 95' вступил в Нацгвардию

Один из ключевых актеров студии "Квартал 95" и художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов принял присягу и вступил в Национальную гвардию. Во время войны он хочет быть максимально полезным.

В интервью kp.ua Пикалов рассказал, как начинается и заканчивается его день. Он подчеркивает, что за себя еще не было страшно: только за тех, кто оказался в самых горячих точках.

Актер отмечает, что его каждый день – невероятный. Утром он просыпается, ждет команды, садится в волонтерский бус и едет туда, где ждут и обычные люди, и военные: с лекарством, едой, бензином.

"Сейчас я уже принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины", – рассказал Пикалов.

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Завершается его день просмотром новостей, часто окутывает грусть и боль за людей, которых уже не вернуть.

"Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности. Страшно и ужасно больно", – поделился он.

По словам Пикалова, ему за себя еще не было страшно. Только за тех людей, которые остались в Харькове, Мариуполе, Херсоне.

Актер "Квартала 95" отмечает, что во время войны следует не бояться своих эмоций и не замыкаться в себе. По его мнению, нужно пытаться быть полезным, ведь "укрывшись где-то улиткой, ты не переждешь". Нужно действоват,ь как муравьи, потому что каждый понемногу вносит свою часть в общую победу.

"Займитесь хорошими делами. Любыми. Столько животных люди оставили. У меня, например, уже есть стая голубей, которая прибилась на балконе. Кошек и собак на улице подкармливают, а голуби остались без еды, поскольку многие уехали", – рассказал Пикалов.

Как писал OBOZREVATEL, лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Несколько недель назад он попал под минометный обстрел и получил ранение.