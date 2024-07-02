Комик Андрей Лузан из 'Львов на джипе' решил мобилизоваться и назвал дату

Украинский юморист Андрей Лузан, участник шоу "Львы на джипе" решил мобилизоваться в ряды ВСУ. Перед этим артист поехал в тур по Украине, чтобы насладиться ее красотой и людьми.

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О своем решении он рассказал на закрытом канале, а позже озвучил во время стрима на Twitch. Поклонники звезды в TikTok расстроились, что в ближайшее время не увидят комика, но похвалили его за смелое решение.

"Закрытый аккаунт – это единственное место, где я говорил, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы перед мобилизацией кайфонуть. Может я пьяненький, но это мой тур по Украине, и после него я, видимо, не смогу стримить и публиковать контент", – сказал Андрей Лузан.

Он подчеркнул, что не осуждает коллег, которые будут продолжать развлекать украинцев, но для себя принял другое решение. По возвращении домой юморист планирует добровольно отправиться на службу.

Ранее Андрей Лузан заявил, что исполнитель Алексей Потапенко стал для него разочарованием во время войны из-за многомесячного тура за границей, а от Олега Винника он ожидал больше медийной деятельности.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский музыкант, лидер группы Our Atlantic Виктор Байда мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Такое же решение приняла актриса Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Мария Агапитова.

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