Алек Болдуин хотел совершить самоубийство после гибели Галины Хатчинс: жена актера вспомнила шокирующее сообщение

Жена актера Алека Болдуина, Иллария, призналась, что он переживал глубокую депрессию после смертельной стрельбы на съемках фильма "Иржа", в результате которой погиб украинский оператор Галина Хатчинс. Дошло до того, что знаменитость готов был покончить жизнь самоубийством.

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Иллария Болдуин вспомнила в реалити-шоу "Болдуины", что после гибели Галины Хатчинс получала тревожные сообщения от мужа. "Я нашла эти текстовые сообщения между нами на следующий день. И Алек говорил, что хочет убить себя", – поделилась женщина, передает People.

По ее словам, актер чувствовал "вину выжившего" и постоянно возвращался мыслями к тому дню. "Ты вовлечен в то, что никто не мог себе даже представить. Он бы поменялся местами с Хатчинс в секунду", – добавила Иллария.

Как трагедия изменила жизнь Болдуина

Стрельба произошла 21 октября 2021 года на съемочной площадке вестерна "Иржа" в Нью-Мексико. Болдуин репетировал сцену, когда пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами, случайно выстрелил. Выстрел смертельно ранил оператора Галину Хатчинс и травмировал режиссера Джоэла Соузу.

Впоследствии актер утверждал, что не нажимал курок и не знал, что оружие заряжено боевыми патронами. Впрочем, расследование показало, что пистолет все же был приведен в действие.

После трагедии Болдуин стал центральной фигурой судебного разбирательства. Сначала обвинения в непреднамеренном убийстве с него сняли, но в январе 2024 года их возобновили. Сам он настаивал на своей невиновности и доказал это.

По словам Илларии Болдуин, последствия событий 2021 года до сих пор сказываются. "Он никогда не будет прежним. За последние несколько лет это очень повлияло на его здоровье и психическое здоровье. Вдруг у него начались проблемы с сердцем. Его неоднократно госпитализировали", – рассказала она.

Женщина также вспомнила случай, когда Алек упал в обморок дома. "Я трясла его... Иногда это очень тяжело. Но я надеюсь, что мы уже пережили худшее", – добавила Иллария.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алек Болдуин впервые рассказал о психических проблемах после непреднамеренного убийства Галины Хатчинс. В течение длительного времени после смертельного инцидента знаменитость испытывала ужасное чувство, а врачи диагностировали ему посттравматическое стрессовое расстройство.

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