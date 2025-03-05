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Алек Болдуин хотел совершить самоубийство после гибели Галины Хатчинс: жена актера вспомнила шокирующее сообщение

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Алек Болдуин хотел совершить самоубийство после гибели Галины Хатчинс: жена актера вспомнила шокирующее сообщение

Жена актера Алека Болдуина, Иллария, призналась, что он переживал глубокую депрессию после смертельной стрельбы на съемках фильма "Иржа", в результате которой погиб украинский оператор Галина Хатчинс. Дошло до того, что знаменитость готов был покончить жизнь самоубийством.

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Иллария Болдуин вспомнила в реалити-шоу "Болдуины", что после гибели Галины Хатчинс получала тревожные сообщения от мужа. "Я нашла эти текстовые сообщения между нами на следующий день. И Алек говорил, что хочет убить себя", – поделилась женщина, передает People.

Алек Болдуин хотел совершить самоубийство после гибели Галины Хатчинс: жена актера вспомнила шокирующее сообщение

По ее словам, актер чувствовал "вину выжившего" и постоянно возвращался мыслями к тому дню. "Ты вовлечен в то, что никто не мог себе даже представить. Он бы поменялся местами с Хатчинс в секунду", – добавила Иллария.

Как трагедия изменила жизнь Болдуина

Стрельба произошла 21 октября 2021 года на съемочной площадке вестерна "Иржа" в Нью-Мексико. Болдуин репетировал сцену, когда пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами, случайно выстрелил. Выстрел смертельно ранил оператора Галину Хатчинс и травмировал режиссера Джоэла Соузу.

Алек Болдуин хотел совершить самоубийство после гибели Галины Хатчинс: жена актера вспомнила шокирующее сообщение

Впоследствии актер утверждал, что не нажимал курок и не знал, что оружие заряжено боевыми патронами. Впрочем, расследование показало, что пистолет все же был приведен в действие.

После трагедии Болдуин стал центральной фигурой судебного разбирательства. Сначала обвинения в непреднамеренном убийстве с него сняли, но в январе 2024 года их возобновили. Сам он настаивал на своей невиновности и доказал это.

Алек Болдуин хотел совершить самоубийство после гибели Галины Хатчинс: жена актера вспомнила шокирующее сообщение

По словам Илларии Болдуин, последствия событий 2021 года до сих пор сказываются. "Он никогда не будет прежним. За последние несколько лет это очень повлияло на его здоровье и психическое здоровье. Вдруг у него начались проблемы с сердцем. Его неоднократно госпитализировали", – рассказала она.

Женщина также вспомнила случай, когда Алек упал в обморок дома. "Я трясла его... Иногда это очень тяжело. Но я надеюсь, что мы уже пережили худшее", – добавила Иллария.

Алек Болдуин хотел совершить самоубийство после гибели Галины Хатчинс: жена актера вспомнила шокирующее сообщение

Ранее OBOZ.UA писал, что Алек Болдуин впервые рассказал о психических проблемах после непреднамеренного убийства Галины Хатчинс. В течение длительного времени после смертельного инцидента знаменитость испытывала ужасное чувство, а врачи диагностировали ему посттравматическое стрессовое расстройство.

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