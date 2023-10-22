Актрису Яну Троянову хотят лишить российского гражданства и посадить на 5 лет за поддержку Украины и 'унижение россиян'

Российскую актрису Яну Троянову, заявлявшую, что ей стыдно за Россию, которая "пришла к фашизму", хотят признать "иноагентом". Звезде сериала "Ольга" (ТНТ) может грозить до пяти лет тюрьмы по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Этого добиваются россияне, которых якобы "унизила" артистка своими правдивыми заявлениями.

Среди обиженных на Троянову и ее коллега, известный Z-патриот, который поддерживает войну, но не понимает, почему, Оскар Кучера. Путинист, отсутствие ума у которого признают даже его соотечественники-единомышленники, обратился к актрисе в своем Telegram-канале.

"Яна, Яночка… Что с тобой случилось? Или ты всегда такой была? Россия – страна вырожденцев, трусов, предателей, где сосед стучит на соседа, ты говоришь. А вот Украина, опять же по твоим словам, никогда не была такой. Мол, украинцы – это нация, а русские – вырожденцы… Ты чокнулась, Яночка, чокнулась окончательно. Жаль", – обиделся на слова коллеги одиозный актер.

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Подписчики Кучеры, безусловно, поддержали слова кумира и поспешили придумать наказание "предательнице родины". Сошлись на том, что Троянову нужно лишить российского гражданства.

"Зачем обсуждать эту спившуюся даму? Она свой выбор сделала. Главное, чтобы не возвращалась", "Самое логичное – это лишать российского гражданства. Зачем этим людям мучиться в аду, пусть идут своей дорогой", – заявили комментаторы.

Напомним, Троянова после полномасштабного вторжения РФ в Украину снялась в финальном сезоне сериала "Ольга" и покинула Москву, эмигрировав во Францию. Заграницей актриса не боится давать смелые и честные интервью об агрессии своей родины. Ранее она призналась, что ей "невероятно стыдно за свою страну", а также заверила, что делает все возможное для скорейшего прекращения войны.

Еще более громким стало недавнее интервью Трояновой, в котором она проанализировала, как Россия "пришла к фашизму". Актриса назвала РФ страной "лицемеров, трусов и лжецов", а также сравнила с "изнасилованной бабой", которую насилует Путин и его приспешники, а народ их за это еще боготворит. Также она заявила, что россияне больны масштабным алкоголизмом.

За все эти высказывания знаменитость и может получить в РФ пять лет тюрьмы по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Как писал OBOZ.UA ранее, сеть взорвало интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучерой. Абсурдные и противоречивые высказывания актера высмеивали в комментариях, однако некоторые интернет-пользователи обратили внимание на другую важную деталь – путинист пришел на запись в футболке от украинского бренда Benya & Zubrik. Подробнее об этом – в нашем материале

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