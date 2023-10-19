'Страна трусов и лжецов': российская актриса сделала громкое заявление о России и поставила диагноз народу

Российская актриса Яна Троянова, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину эмигрировала во Францию и осудила войну, не сомневается, что ее страна "дошла до страшной точки, до фашизма и дна", из которого уже не выбраться. Звезда сериала "Ольга" (ТНТ) считает, что россиянам очень выгодно винить во всех своих бедах мнимых врагов, как, например, Америку, а настоящий корень проблемы они игнорируют.

По мнению Трояновой, ее соотечественники не умеют быть свободными и небезразличными. Актриса назвала Россию страной "лицемеров, трусов и лжецов", а также сравнила с "изнасилованной бабой", которую насилует Путин и его приспешники, а народ их за это еще боготворит. Такие комментарии от знаменитости прозвучали в интервью "И Грянул Грэм".

Троянова попыталась разобраться, как Россия пришла к тому, что стала террористическим государством. Она привела несколько тезисом по этому поводу.

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"Россия – сложна страна. Это союз, который не был вылечен. То есть СССР распался, а мы остались вот такие неприспособленные к тому, чтобы быть политичными, мы – аполитичные. Появилось вот это выражение "я аполитичен". Когда это говорят, меня тошнит. Быть аполитичным – это значит насколько не интересоваться своей страной, быть инертным. Люди с 90-х годов живут инертно, они вообще ни о чем не задумываются", – начала звезда.

Артистка также заявила, что Россия "больна масштабным семейным алкоголизмом". Она назвала это очень серьезным заболеванием, которое наукой никак не объясняется.

Все это, по мнению Трояновой, сделало российское общество больным, слепым и безразличным, а впоследствии и привело его к фашизму.

"К фашизму приходят тогда, когда нет работы над собой. И сегодня проблема России в том, что люди не задумываются о том, что нужно работать над собой. Их по телеку только направляют: о ком надо говорить, кого надо судить, кого надо винить. И вот их фокус постоянно то уходит на геев, то на Америку – найти виноватых в своей плохой жизни. И их убедили, что Америка якобы желает отнять какие-то наши богатства, а отнимает их жулик и вор Путин. Но народ не видит этого... Россия для меня сегодня – это изнасилованная русская баба, мужик которой, никчемный пьяница, жмет руку этим бандитам за то, что они насилуют его же бабу", – удачно подметила актриса.

Как писал OBOZ.UA, ранее Яна Троянова честно призналась, что ей "невероятно стыдно за свою страну", а также заверила, что делает все возможное для скорейшего прекращения войны. Как и следовало ожидать, у россиян заявления артистки вызвали истерику. В частности, пропагандистские СМИ буквально взорвались желчью в адрес Трояновой и принялись всячески ее оскорблять.

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