Путинист Оскар Кучера полил грязью США, которые якобы воюют с Россией, но отказался сдавать американский паспорт сына

Популярный российский актер Оскар Кучера, который яро поддерживает террористическую войну в Украине и путинский режим, в очередной раз опозорился нелепостью и противоречивостью собственных мыслей касательно ситуации в мире. Сначала путинист полил грязью Америку, а затем отказался сдавать американский паспорт сына, который родился в Майами.

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Абсурдные заявления "Z-патриота" прозвучали в пропагандистской программе "Жизнь и судьба" на федеральном канале "Россия 1". Ведущий Борис Корчевников, выслушав от актера нарративы о том, что Россия воюет с Америкой, предложил ему демонстративно порвать или выбросить паспорт сына, но Кучера тут же дал заднюю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня с нами Америка воюет не только руками украинцев. Они сами, своими руками воюют конкретно", – полил Кучера грязью Соединенные Штаты.

Спустя несколько минут Корчевников поинтересовался: "Не хотите сдать паспорт американский? Это же страна-враг, давайте откажемся от этого гражданства".

Кучера его резко перебил и выдал: "Америка – нам не враг. Правительство Америки, которое на сегодняшний день восседает на троне – враг. Давайте не путать".

Также актер попытался оправдаться за американский паспорт сына абсурдными заявлениями о том, что его ребенок родился в "другом мире".

"Мой ребенок родился в Америке в другой жизни, в другом мире… Когда еще никто не слышал ни о пандемии, ни о каком-то конфликте… Когда даже подумать никто не мог, что мы – Россия – можем с кем-то воевать. Это был другой мир. Спроси меня сейчас, поехал бы, я бы сказал: "Нет". А тогда – почему бы и нет, я дал возможность своему ребенку передвигаться по миру без виз", – наивно попытался объясниться звезда сериалов "Молодожены", "Солдаты", "Улицы разбитых фонарей" и других.

Корчевников тем временем продолжал настаивать на своем и объяснять гостю, почему Америка "такая плохая", используя абсолютно абсурдные аргументы: "Я просто для себя американский паспорт не отделяю от американского государства. Ты – часть этого государства, ты соблюдаешь его законы, соглашаешься и так далее, а это государство с нами воюет. Это первое, а второе – там церковь сатаны, они будут двигать всю эту программу на расчеловечивание, на однополые браки... Это тоже часть их государства. Для меня, иметь этот паспорт – это соглашаться с этим откровенным сатанизмом".

В ответ артист не смог придумать ничего лучше, чем назвать американский паспорт "просто бумажкой". Однако выбрасывать эту "бумажку", как можно было догадаться, он точно не торопится.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть взорвало интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучерой. Абсурдные и противоречивые высказывания актера высмеивали в комментариях, однако некоторые интернет-пользователи обратили внимание на другую важную деталь – путинист пришел на запись в футболке от украинского бренда Benya & Zubrik. Подробнее об этом – в нашем материале.

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