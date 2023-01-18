Путинист Оскар Кучера надел на интервью к Дудю футболку от украинского бренда: производители отреагировали

Сеть взорвало интервью Юрия Дудя с российским актером Оскаром Кучерой, который активно поддерживает политику Кремля и войну в Украине. Абсурдные и противоречивые друг другу высказывания артиста высмеивают в комментариях, однако некоторые интернет-пользователи обратили внимание на другую важную деталь – путинист пришел на запись в футболке от украинского бренда Benya & Zubrik.

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Вскоре и сама компания, которая базируется в Одессе, отреагировала на то, что Кучера надел вещь их производства. Соответствующий пост появился в Facebook.

Представители бренда обратились к украинцам от имени футболки, на которой изображен черно-белый снимок советской актрисы Фаины Раневской. Лицо Кучеры на скриншоте из того самого интервью закрыли эмоджи клоуна.

"Привет! Я футболка "Раневская". Мне очень стыдно, что меня когда-то купил Кучера. Я очень хочу вылинять и покрыться катышками, хотя обычно мне это не свойственно", – гласит подпись на фото.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против ряда российских артистов и деятелей культуры. Ограничения касаются как самих личностей черного списка, так и их имущества сроком на десять лет. В перечне оказались Киркоров, Галустян, Лазарев и многие другие.

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