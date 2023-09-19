'Мне невероятно стыдно перед украинцами за нашу страну': российская актриса Яна Троянова эмоционально осудила войну в Украине. Видео

Российская актриса Яна Троянова еще в 2022 году сбежала из РФ после начала полномасштабной войны. Сейчас звезда сериала "Ольга" (ТНТ) проживает во Франции и резко критикует агрессию родины. На днях она честно призналась, что ей "невероятно стыдно за свою страну", а также заверила, что делает все возможное для скорейшего прекращения войны.

Как и следовало ожидать, у россиян заявления артистки вызвали истерику. В частности, пропагандистские СМИ буквально взорвались желчью в адрес Трояновой и принялись всячески ее оскорблять (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как мы уже отметили, актриса эмигрировала во Францию. Там она время от времени контактирует с украинцами, однако признается, что из-за стыда это давалось ей непросто.

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"Мне хотелось провалиться под землю. Мне невероятно стыдно перед украинцами за нашу страну... Но со временем ко мне стали подходить украинцы, обниматься, просить сфотографироваться и для меня это важно. Я не хочу войны, ее не должно быть", – заявила знаменитость.

Она отметила, что делает и будет продолжать делать все возможное, чтобы лично способствовать завершению террористической, кровопролитной и разрушительной войны в Украине.

Стоит отметить, что Троянова и до полномасштабного вторжения осуждала путинский режим, однако в 2022 году поняла, что больше не может быть его частью, проживая внутри страны-агрессора. Вскоре после эмиграции звезды вышло ее интервью Юрию Дудю. В нем актриса открыто называла соотечественников нищими и алкоголиками, а их поддержку войны объясняла отсутствием интеллекта.

"Сначала Путин обкрадывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден возиться возле того, что поесть и бухнуть. На эту нищету застилается пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде... Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь Ты в аду. На сегодня ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а тут родители пожилые. И все болеют, все воняют. И все это в аду", – высказалась в том интервью актриса.

Z-патриоты тем временем игнорируют правду о собственных реалиях и поливают Троянову грязью за ее позицию и слова. В частности, после того, как актриса призналась, что ей стыдно за собственную страну, фанаты Путина не придумали ничего лучшего, кроме как напасть на звезду с лживыми обвинениями.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и путинский миньон Виталий Бородин обиженно назвал артистку алкоголичкой, а также заявил, что "Троянова продолжает давать интервью за 100 долларов", в которых ее якобы просят критиковать так называемую "спецоперацию".

"Яна Троянова после моего обращения в прокуратуру с просьбой признать ее иностранным агентом сбежала из страны и спилась, превратилась в алкоголика. Ее необходимо "отрезвить" и привлечь к уголовной ответственности из-за ее высказываний о России. Я, как патриот своей страны, такие вещи не могу слушать и пропускать мимо ушей", – выдал путинист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский актер Алексей Панин, который эмигрировал из-за полномасштабного вторжения оккупантов в Украину, закрыл рот пропагандистам. На днях в росСМИ начали активно обсуждать его "непристойное" поведение в Эстонии, но артист посоветовал сосредоточить внимание на российских преступлениях в Украине. Подробности – в нашем материале.