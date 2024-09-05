Актриса из клипа A$AP Rocky, который сняли в Киеве, рассказала неизвестные ранее подробности приезда рэпера в Украину: нам заклеили камеры

Украинская актриса Ирина Демчук, участвовавшая в съемках клипа известного американского рэпера A$AP Rocky на песню Tailor Swif, рассекретила интересные факты о работе со знаменитостью. По словам девушки, личность звезды до последнего держала в секрете.

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Она отметила, что, несмотря на пафосный образ, исполнитель был достаточно скромным и спокойным. Неизвестные ранее подробности приезда рэпера в Киев актриса рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA.

"Я часто подавалась на разные кастинги, и одним из них был клип. Там не отмечалось, кто будет исполнителем. Говорилось, что кто-то из-за границы. Я не знала какой величины это звезда вообще. Нам этого не говорили. Я об этом узнала, когда сам A$AP Rocky напрямую зашел в кадр", – поделилась девушка.

Ирина Демчук вспомнила, что перед началом рабочего процесса всем актерам заклеили камеры на телефонах. По ее словам, было запрещено снимать какие-либо элементы бэкстейджа, однако на локациях преобладала тёплая атмосфера.

"Он был достаточно скромный и спокойный, не было какой-то пафосности. Возможно, она проявлялась в чем-то другом, но мне кажется, что он немного чувствовал себя неловко, потому что было очень много актеров", – рассказала украинка.

Она отметила: в создании клипа участвовали много обычных людей, поэтому в какой-то момент ей показалось, что команда просила присоединиться жителей домов, вблизи которых происходили съемки.

"В первую очередь, клип для меня был очень сюрреалистическим и абсурдным, но я такой стиль очень люблю. Многим это напоминает СССР или показывает Украину не с лучшей стороны. Но хочу сказать, что в принципе артист приехал в Украину не показывать Украину. Это было до полномасштабного вторжение, когда артисты приезжали за площадками, видами и локациями", – высказалась Ирина Демчук.

Напомним, что в конце сентября рэпер A$AP Rocky неожиданно для фанатов выпустил клип на песню Tailor Swif, снятый в 2021 году в Киеве. В целом в видеоматериале происходит полный абсурд, однако особое внимание украинцев привлекли кадры взрывов в домах, ракет в небе и разрушающихся многоэтажек, ведь это сильно напоминает современные реалии.

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