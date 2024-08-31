Ракеты, медведи и 'совковая эстетика': клип A$AP Rocky, снятый в Киеве, вызвал неоднозначную реакцию

Известный американский рэпер A$AP Rocky, ранее неоднократно попадавший в скандалы, неожиданно для фанатов выпустил клип на песню Tailor Swif, снятый в 2021 году. Артист тогда выбрал локацией Киев, что честно указал в титрах, но не все обрадовались такой популяризации украинской столицы.

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Дело в том, что видеоряд рэпера к треку довольно специфичен: мрачный, абсурдный, а иногда даже триггерный для украинцев. OBOZ.UA собрал реакции на клип и расскажет, что с ним не так.

Первое, что может броситься в глаза украинцам – взрывы в домах, ракеты в небе, разрушающиеся многоэтажки и люди, которым оказывают помощь. Все это в 2021 году придумал израильский клипмейкер Ваня Хейманн при содействии украинского продакшна shelter film.

Тогда невозможно было представить, насколько реальными станут подобные сцены, и как часто киевляне будут видеть их в жизни.

В общем, в клипе происходит полный абсурд. Голые люди, коровы в воздухе, сигареты в волосах, падающие с неба туалеты, лошади на каждом шагу – все это сменяется другими странными событиями и парадоксальными кадрами так быстро, что заставляет не отрываться от экрана.

Однако у украинцев есть и другая претензия, которую охарактеризовали "совковой эстетикой". A$AP Rocky злоупотреблял символами, присущими Советскому Союзу, а не независимой Украине.

Ковры на стенах туалетов, комнат, даже авто, медведь, который считается символом "русского мира", меховые шапки – все это внушает советскую атмосферу, а грязные общественные туалеты, мрачные улицы и однотипные дома создают ложное представление о Киеве.

Однако стоит заметить, что рэпер всегда имел своеобразный стиль, а его поклонники привыкли к подобному абсурду на экране. Даже некоторые слушатели из Украины похвалили видеоработу и команду A$AP Rocky за упоминание об их доме.

Ранее OBOZ.UA писал, что рэпер вытащил из-под флага Украины бюстгальтеры фанаток, а двуколор оставил на полу. В другой день он опубликовал фото украшения из танков, образующих букву Z. Такой поступок вызвал волну возмущения пользователей, обвинивших звезду в пропаганде российской агрессии.

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