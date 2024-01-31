Актриса '95 квартала', попавшая в 'Миротворец' после номера о Скадовске, объяснила свои поездки в оккупированный Крым: все было законно

Комедийная украинская актриса Ирина Гатун попала в громкий скандал в начале 2024 года из-за номера студии "Квартал 95" о девушке "сиськадовска". В конце концов украинцы узнали, что у комедиантки есть еще один скелет в шкафу – она неоднократно ездила в Крым уже после его оккупации Россией. Впрочем, сама артистка в недавнем интервью заверила, что не видит ничего плохого в своем отдыхе, ведь ездила на аннексированный полуостров якобы законно.

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Комментарии Гатун на эту тему обнародовали на сайте "КП в Україні". В беседе с журналистами в рамках проекта "Коротко про" звезда заметила, что не понимает, почему некоторые соотечественники ее "гнобят".

Так, после скандала с номером, где "в шутку" унизили жителей Скадовска, пользователи сети выяснили, что Гатун посещала Крым в 2015, 2018 и 2019 годах. Актриса заверила, что ездила к близкой подруге, которая имеет проукраинские взгляды, однако не может выехать из оккупации по определенным причинам.

"Я ездила туда, чтобы поддержать близкую подругу, которая поддерживает Украину, но в силу определенных обстоятельств вынуждена жить на временно оккупированной Россией территории. Подруга тогда только что родила ребенка, к тому же очень болезненно восприняла ситуацию с аннексией. И поэтому у нее ухудшилось здоровье. У подруги сейчас уже двое детей и она не может выехать с ними, она постоянно говорит, что ее там тошнит, поэтому просила приехать и помочь", – поделилась Гатун.

Комикесса уверяет, что не нарушала закон Украины во время своей поездки, поэтому не понимает претензий со стороны некоторых украинцев.

"Въезд и выезд на территорию временно оккупированного полуострова я осуществляла с украинским паспортом через территорию Украины – через официальный контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Выходит, что сейчас люди угнетают меня, украинку, за то, что я уехала с украинской стороны с украинским внутренним паспортом в наш украинский Крым", – прокомментировала Гатун.

Отметим, что после скандала со Скадовском и поездками в Крым актриса попала в базу "Миротворец", которая исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права. Ее имя фигурирует там под следующей аргументацией: "Участие в попытках легализации оккупации АР Крым Россией (страна-агрессор и террорист). Публичное надругательство над украинскими гражданами, находящимися на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях".

Как писал OBOZ.UA, Гатун после скандала записала видео с извинениями. В то же время она сказала, что среди возмутившихся этим номером украинцев есть и те, кто подыгрывает Путину.

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