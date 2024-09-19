Актер Вячеслав Довженко рассекретил молодую любимую: что о ней известно и как выглядят бывшая жена и взрослые сыновья актера

Известный украинский актер Вячеслав Довженко, звезда фильма "Киборги", в свой день рождения рассекретил новую возлюбленную. Его девушка, судя по фото, которые разместил Вячеслав Довженко на своей странице в Facebook, значительно моложе его.

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О личной жизни актера известно немного. До этих отношений артист 17 лет был женат на актрисе Театра имени Ивана Франко Ксении Баша. В браке у пары родились два сына.

О новом романе артиста заговорили в мае, когда Довженко появился вместе с молодой блондинкой на премьере фильма "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Артист в картине исполняет главную роль – литератора Николая Хвылевого. На своей странице в Facebook Вячеслав опубликовал фото, на котором он обнимает девушку. Известно, что она является дизайнером костюмов.

Девушка поздравила Довженко с днем рождения в соцсети: "Моя любовь, мой друг, моя душа, моя поддержка, вдохновение. С праздником, самый лучший".

OBOZ.UA удалось пообщаться с актером на премьерном показе картины "Будинок "Слово". Нескінчений роман". "Есть ли у меня сейчас личная жизнь? Да, есть, – рассказал нам актер. – Правда пока не буду озвучивать имя той, которая рядом. Скажу только одно: я счастлив". Актер также признался, что остался в дружеских отношениях с бывшей женой: "С Ксенией у нас нормальные отношения, мы хорошо общаемся".

После развода с Вячеславом Довженко она вышла замуж второй раз – за актера Театра Франко Александра Форманчука. А в декабре прошлого года супруги стали родителями.

По словам Вячеслава Довженко, он поздравил экс-жену, которая в 40 лет в третий раз стала мамой, и даже видел ее дочь Лелю лично: "Да, поздравлял. И я видел этого прекрасного ребенка. Встретились у папы Ксении (Ксения Баша – дочь популярного украинского артиста Василия Баши, который тоже франковец. Ред.). – Я очень близко общаюсь и с папой, и с мамой экс-жены.

Сыновья Довженко, как утверждает Вячеслав, хорошо отреагировали на рождение сестренки.

Тем временем актер отметил, что сейчас у них из-за разницы в возрасте "совершенно разные жизни": "Старший учится в театральном университете им. Карпенко-Карого и живет в общежитии, а младший живет неделю у меня, неделю – у мамы".

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