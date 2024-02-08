'Почему бросились, как ошпаренные, все менять?' Вячеслав Довженко – о запоздалых шагах власти и скандале с фамилией Зеленский в своем спектакле

Звезда фильма "Киборги" Вячеслав Довженко сыграл главную роль в картине "Другой Франко", обещающей стать незаурядным событием в украинском кино. Историческая драма с сегодняшнего дня, 8 февраля, стартует на больших экранах.

OBOZ.UA пообщался с артистом во время допремьерного показа фильма в Киеве. Вячеслав Довженко признался, почему до сих пор ни разу не видел "Киборгов", рассказал, куда девался Зеленский из спектакля "Хозяин", где артист играет главную роль, а также объяснил, почему фильм "Другой Франко" будет смотреть вместо него на премьере сын Василий.

Картина "Другой Франко" рассказывает об ученом и историческом деятеле Петре Франко – самом младшем сыне легендарного украинского писателя. Петр Иванович был талантливым изобретателем, соучредителем движения "Пласт", литератором. После окончания Первой мировой войны (служил на фронте военным пилотом) стал основателем авиационного подразделения Галицкой армии. Впоследствии был вынужден пойти на компромисс с властями во избежание репрессий. Однако не прекратил деятельность, которую впоследствии признали антисоветской. Судьба подарила Петру Франко только 51 год. Ученый был расстрелян в 1941 году.

– Вячеслав, как вы относитесь к мнению некоторых украинцев, что сейчас не время для художественного кино?

– В какой-то степени их понимаю. Вот недавно давал интервью, в котором упомянули о замене символики на монументальной скульптуре в Киеве "Родина-мать". Одни украинцы радовались этому, другие – упрекали, что не ко времени, да еще, мол, сумасшедшие средства пошли на реконструкцию. Я понимаю обе позиции. Но у меня есть вопросы к нашим чиновникам: почему эта символика не менялась с 1991 года? Почему только сейчас, когда все так больно, мы бросились, как ошпаренные, все менять? То, что давно уже должны были переломить в своем сознании и, самое главное, в сознании следующего поколения?

Совершенно точно могу сказать, что на сегодняшний день за 30 с лишним лет независимости пару поколений мы точно пропустили. Они не столь украиносознательны. Вот моему старшему сыну Ивану 20 лет. Когда он выпускался из школы, в его классе только трое учеников разговаривали по-украински.

– В классе моей дочери, которая примерно такого же возраста, двое – она и еще один парень.

– Вот вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Через тридцать лет эти поколения мы пропустили. Вот недалеко от нас сейчас стоит мой младший сын Василий – ему 14 лет. И он уже сознательнее, и его поколение – такое. Но почему мы так тяжело и долго к этому идем? И что делать? Мне кажется – вовсю работать. Как писал Иван Франко, "працювать, працювать и в праці сконать". Это было его жизненное кредо. И наш единственный путь сейчас.

– Что вы знали о Петре Франко, когда брались за эту роль?

– Практически ничего. Я знал о "Пласте", потому что это невозможно не знать, если ты хоть немного осведомленный человек. Но о научности, переводах, авиации – об этом ничего не знал. Когда начал узнавать, поражало все. Узнавая этого человека, удивлялся, потому что это все – он, и он, и он. И это поражает. Другое дело, что много возникало вопросов. Прежде всего: почему об этой исторической фигуре известно так мало широкой общественности?

Надо сказать, что у этой роли уже достаточно большой срок. Впервые фильм был представлен на Хмельницком кинофестивале в 2021 году. До больших экранов он дошел только сейчас, как и некоторые другие украинские картины из-за пандемии и войны. После этой роли у меня тоже было немало интересного, например "Дом "Слово" – там сыграл Хвылевого (драматическая история о наших писателях, которых собрали в одном доме, чтобы заставить творить во имя партии. – Ред.). Но персонаж Петра Франко для меня очень дорог.

– А какой самый дорогой?

– Так нельзя говорить, это все равно что спросить отца, кого он из детей больше любит. Все персонажи, которые создаешь, дороги.

– Общались ли вы с кем-то из родственников Франко, работая над ролью?

– У меня была возможность увидеться с родственниками моего героя, когда имел честь быть приглашенным на открытие памятника Петру Франко в Нагуевичах. И мы общались с правнуком "Каменяра" некоторое время. А потом ему сообщили, что "вот этот актер воспроизвел образ вашего деда". И после какой-то из бесед он мне сказал: "Знаете, вам бы я, наверное, доверил его сыграть". Надеюсь, что зрители скажут то же самое. Очень в это верю.

– Как вам живется сейчас?

– Как и всем – ежедневно тревожат воздушные тревоги, а еще больше – наше будущее. Очень болит сердце за оккупированные территории. У меня там никого нет – но все, что там происходит, очень близко. И единственный плюс в этом ужасе, который мы сейчас проживаем, – это то, что я начал ценить каждый день. Так и надо: бояться потерять окружающих людей, любить близких, потому что каждый день может стать последним. Говорить дорогим людям: "Люблю тебя". Вот прямо с сегодняшнего дня – не забывайте это делать каждый день.

В начале вторжения я, как и большинство коллег, полагал, что нашей профессии может уже вообще не быть. Тревожность усугублялась еще и теми обстоятельствами, что понимал: больше ничего не умею. И не знаю, смог ли бы когда-нибудь переформироваться, но четко отдаю себе отчет, что благодаря зрителям сейчас к актерам возвращается вера, что все, что делаем, нужно. Хотя признаюсь, что до сих пор не почувствовал, что кино ожило и все будет в порядке. И никто сейчас из здесь присутствующих на презентации фильма не скажет вам, что у него все нормально. И никто не знает, что будет завтра.

– Как долго вы не работали после начала полномасштабной войны?

– Начали работать где-то год назад. И это нельзя назвать мощной занятостью, которая была до февраля 2022 года. С меньшей силой, с меньшими бюджетами и гонорарами, но работаем.

– Как думаете, надолго то, что сейчас происходит с нами?

– Знаете, столетиями мы с этим уже как-то жили. Сколько лет еще будем терпеть, не знаю. Если даже сейчас сдвинем врага к границам 1991 года, не факт, что война прекратится. Если жало у змеи не отнять – ничего не будет. Пока РФ не развалится, нам не будет покоя. Мы должны это наконец осознать. Победа придет, когда прекратит существование страна-агрессор. Только так.

– Как вспоминаете картину "Киборги", которая сделала вас знаменитым?

– Очень тепло, хотя признаюсь, что ни разу не видел фильм полностью. Потому что был в материале, создавал это, но много сцен не вошло в фильм по объективным причинам, а они очень дороги – и это больно. И в "Другой Франко" – тоже не все вошло, и снова будет больно. (Улыбается.) Потому я его тоже смотреть сегодня не буду. Но в зале будет мой сын и он мне честно потом расскажет о своих впечатлениях.

– Кроме работы в кино, у вас есть много ролей в театре. Как отнеслись к скандалу со спектаклем "Хозяин", где играете главную роль (после премьеры спектакля в СМИ появилась информация, что один из героев пьесы по фамилии Зеленский в постановке Театра на Подоле почему-то стал Залуским. Из-за исключения упоминания о литературном тезке президента авторов обвинили в цензуре. – Ред.)?

– На мой взгляд, это совершенно глупый хайп, не имеющий никакого отношения к спектаклю. Люди, смотревшие эту постановку, совершенно ясно это понимают. А поддержавшие скандал просто невнимательно читали пьесу Карпенко-Карого. Там действительно есть один из персонажей с фамилией Зеленский. А автор постановки, режиссер Иван Урывский, обычно очень укорачивает пьесы, никогда не ставит их полностью. И, как художник, имеет на это право. В процессе работы у него вышли определенные скомпилированные герои, и присвоить ту или иную фамилию сборному персонажу – это точно было как минимум ненужным хайпом с его стороны.

Потому что спектакль сам по себе – это ода коррупции. Зритель мог подумать, что авторы вставили эту фамилию, намекая на что-нибудь. И чтобы обойти неудобную ситуацию – просто убрали фамилию Зеленский. А поставили Залуский, потому что так зовут друга Ивана Урывского из Театра Франко. Это актер Ваня Залуский. А уж кто там увидел намек на какую-то цензуру или "зраду" – это не так, точно вам говорю. Приходите и посмотрите сами – история совсем о другом. Хотя, знаете ли, мы не сильно переживали по поводу шума вокруг постановки, потому что любая реклама – это только в плюс.

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