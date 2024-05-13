'Прочь от Москвы!' Вячеслав Довженко – о малоизвестных страницах из жизни Николая Хвылевого, которого сыграл в кино, и откровенно о личной жизни

Звезда фильма "Киборги" Вячеслав Довженко сыграл главную роль в картине "Дом "Слово". Бесконечный роман" – одной из самых ожидаемых лент в украинском кино. Историческая драма, рассказывающая о легендарных писателях и поэтах времен Расстрелянного Возрождения, стартовала на больших экранах 9 мая.

OBOZ.UA пообщался с артистом во время допремьерного показа фильма в столичном Украинском доме. Вячеслав Довженко, сыгравший центрального персонажа – писателя Николая Хвылевого, признался, почему ему так дорог этот герой, а также приподнял завесу тайны над своей личной жизнью.

Фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" рассказывает о трагической жизни выдающихся украинских литераторов – Николая Хвылевого (Вячеслав Довженко), Владимира Сосюры (Андрей Май), Павла Тычины (Константин Темляк), Михайля Семенко (Геннадий Попенко), Леся Курбаса (Станислав Сукненко), Майка Йогансена (Андрей Исаенко) и других.

В центре сюжета история о том, как в 1927 году в Харькове по приказу Сталина было построено здание с очень комфортными квартирами, куда пригласили лучших украинских литераторов, художников и режиссеров. Это жилье стало для многих из них ловушкой. Создав представителям интеллигенции привилегированные условия жизни, власть стала требовать от них воспевать в своих произведениях советский строй и лично Сталина. Большинство на это не согласились, и их жизнь превратилась в ад.

– Вячеслав, вы уже видели картину? Что ожидаете? В интервью нашему изданию зимой вы рассказывали, что не все свои киноработы смотрите на широком экране.

– Я видел картину. Ну что могу ожидать? Слава Богу, что эта премьера наконец-то случилась. Фильм долго ждал своего выхода (картина была снята еще до большой войны – в 2021 году) и дождался. В первую очередь, мне приятно, что большое количество молодежи интересуется этой работой. И темой Расстрелянного Возрождения. Это очень хорошо и очень круто. Потому что фильм и месседжи, которые в него заложены, – это в первую очередь для них.

– Расскажите немного о своем герое.

– Я любил его до того, как начал работать над фильмом. И люблю его очень сильно сейчас. 13 мая – годовщина со дня его самоубийства. И для меня как актера, который воплотил его образ на экране, было очень важно понять: что это за поступок? Зачем это было сделано? На мой взгляд, это не отчаяние человека, сдавшегося под давлением власти, а своего рода манифест и вызов тому режиму, против которого он боролся. Когда увидел своими глазами, что творится за пределами "золотой клетки", в которой они живут (Хвылевой вместе с коллегой Аркадием Любченко едет из Харькова в села, где они наблюдают ужасные последствия Голодомора. – Ред.), понял, что эта система ломает не только то, что они создавали, но и людей – что самое ужасное.

Его смелый и потрясающий лозунг "Прочь от Москвы!" всколыхнул жизнь не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Был еще один лозунг авторства Хвылевого – "Даешь Европу!". По словам литератора, для развития собственной культуры мы должны отказаться от копирования российской. И только так есть шанс сохранить украинскую идентичность. После этих лозунгов Иосиф Сталин инициировал борьбу с "хвылевизмом". Писателя отказывались печатать, его произведения изымали из библиотек и книжных магазинов. Где-то в это время он риторически спрашивает: "Неужели я лишний человек потому, что безумно люблю Украину?"

В трагический день, 13 мая 1933 года, Хвылевой собирает друзей у себя дома, поет романсы из произведений Пушкина, а потом говорит всем: "Я вам сейчас покажу, как пишется настоящая советская литература". Заходит в кабинет и стреляется. А на следующий день на его похороны выходит почти весь Харьков. Были здесь и малые, и старые, но больше всего пришло молодых, особенно – студенчества, наряженного в вышитые украинские рубашки.

Ну вот сегодня на первом показе картины (а желающих гостей на презентации оказалось так много, что сейчас будет второй) были мои студенты (Вячеслав Довженко – доцент кафедры сценического искусства и культуры одного из столичных вузов. – Ред.). Что они почувствовали, об этом мы с ними еще поговорим, когда встретимся. Но уже написали, что со слезами вышли с сеанса. И что очень гордятся, что я их педагог. (Улыбается.)

– В прошлый раз, когда мы с вами виделись на премьере картины "Другой Франко", где вы тоже играете главную роль, с вами был младший сын. Теперь он тоже пришел?

– Нет, сын сегодня не пришел. Он со своей девушкой пойдет отдельно – в кинотеатр, на какой-нибудь из ближайших сеансов. "Другой Франко" он видел на премьерном показе в кинотеатре "Жовтень", я не смотрел тогда фильм. Он мне потом все пересказал – и свою реакцию на то, что увидел на экране, и реакцию зала. Сегодня я тоже не буду смотреть "Дом "Слово". Во-первых, я уже видел его, потому что присутствовал и на монтаже, и на озвучивании. А еще потому, что иногда бывает больно, как каждому актеру, когда какие-нибудь важные для тебя сцены не попадают в финальный вариант. Это мучение для каждого артиста.

Как известно, Вячеслав Довженко не очень любит рассказывать о личной жизни. 17 лет он состоял в браке с Ксенией Башей – актрисой столичного театра имени Франко. Впрочем, в 2018 году пара развелась. За время брака у актеров родилось два сына – Иван и Василий. Ксения Баша – дочь популярного украинского артиста Василия Баши, который тоже франковец. Несколько лет назад актриса во второй раз вышла замуж – за своего коллегу Александра Форманчука. А в декабре прошлого года она в 40 лет снова стала мамой. Ксения родила дочь, которую назвали Лелей.

– Вячеслав, позвольте еще несколько вопросов о личном. Поздравили ли вы бывшую жену с рождением дочери?

– Да, поздравил. И я видел этого прекрасного ребенка. Встретились у папы Ксении. Я очень близко общаюсь и с папой, и с мамой моей экс-жены. У нас прекрасные отношения.

– Как старшие дети – ваши сыновья – отреагировали на появление сестренки?

– Прекрасно, хотя сейчас у них совсем разная жизнь. Старший учится в театральном университете им. Карпенко-Карого и живет в общежитии, а младший живет неделю у меня, неделю – у мамы. У него большая нагрузка: он учится в школе, ходит в театральную студию. Я его не часто вижу, что уж говорить о маленькой Леле. С Ксенией у нас нормальные отношения, мы хорошо общаемся. Есть ли у меня сейчас личная жизнь? Да, есть. Правда, пока не буду озвучивать имя человека, который находится рядом. Скажу только одно: я счастлив.

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