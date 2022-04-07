Актер Писаренко после ужасов Бучи назвал россиян 'нелюдями', но снова не упомянул слово 'Россия'

Российский актер Сергей Писаренко, живущий и работающий в Украине, после увиденных зверств оккупантов в Буче назвал их "нелюдями". Он подчеркнул, что ему страшно и стыдно от того, что захватчики родились с ним в одной стране, но не упомянул, что это Россия.

Звезда "Дизель шоу" убеждена, что российские солдаты не имеют права на прощение и жизнь в целом. Такой пост появился на странице артиста в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он прокомментировал резню в Буче, заявив, что она произвела на него ужасающее впечатление. Актер выразил непонимание, как на такие убийства может быть способен кто-нибудь из людей.

"Буча... от увиденного в горле ком... Не верится, что такое может сделать человек. Они не имеют права на прощение, не имеют права жить. Мне стыдно и страшно думать, что кто-то из этих нелюдей родился со мной в одной стране и ходил по одним улицам", – говорится в сообщении.

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В ответ украинцы подвергли критике автора за то, что он снова прямо не назвал страну-агрессора. "Кто – они? Что значит – кто-то?! Напишите прямо, что это сделали ваши земляки, россияне", "Какая двусмысленность. Я не верю, что корпоративы стоят дороже", – написали они.

Напомним, что 3 марта Писаренко опубликовал фотографии своего разрушенного дома под Киевом, пострадавшего в результате бомбардировки. Семьи актера в помещении не было, ведь он заранее их эвакуировал.

В доме была повреждена кровля, окна и частично стены, что и продемонстрировала знаменитость. Примечательно, что в тексте он и словом не оговорился о том, кто виновен в инциденте, хотя имеет большой процент российской аудитории.

Поклонники из Украины заметили этот факт и начали критиковать актера за желание "усидеть на двух стульях". В ответ на это Сергей Писаренко удалил фотографии поврежденного дома и другие посты, под которыми разъяренные комментаторы просили его вернуться на Родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский режиссер, создатель последнего фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага приехал в Украину, чтобы зафиксировать зверства оккупантов. Он уже побывал во многих освобожденных городах и показал, что они сделали с Бородянкой Киевской области.