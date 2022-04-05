Актер Писаренко удалил пост с фото своего разбомбленного дома под Киевом и комментарии украинцев о его лукавстве

Российский актер Сергей Писаренко, живущий и работающий в Украине, удалил пост с фото своего разбомбленного дома под Киевом и все комментарии разъяренных украинцев. Вероятно, артист не выдержал шквала критики, вызванной тем, что он не назвал страну агрессора, чьи солдаты разрушили здание.

Все негативные сообщения подписчиков в Facebook россиянина также "почистились". Последний пост на странице звезды "Дизель шоу" датируется 1 апреля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После сообщения о разбомбленном доме, где артист не указал виновных в трагедии, на него обрушился шквал критики от фанатов из Украины. Комика обвинили в молчаливой поддержке агрессора и возжелали, чтобы он уехал из Украины.

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После этого Писаренко выложил еще несколько нейтральных постов с музыкальными композициями, однако и там разъяренные украинцы начали упрекать автора, продолжая тему с его домом.

Уже на следующий день все публикации до 1 апреля исчезли с его страницы вместе с отрицательными отзывами от фолловеров.

Однако избавиться от хейта таким образом у актера не получилось, ведь фанаты начали писать все то же под предыдущими сообщениями, отмечая, что Писаренко удаляет то, что ему не нравится читать.

"Надеюсь вашего примитивного юмора больше не будет в Украине. Чей Крым, голубчик. И да, вы можете, мой комментарий удалить", "Даже разбитый дом ничего не научил. Кацапня конченая", "Не возвращайся в Украину", – говорится в комментариях .

Напомним, что дом российского актера, где он жил с семьей возле Киева, пострадал от бомбежек в начале апреля. В имении звезды "Дизель шоу", повреждена кровля, окна и частично стены. Посмотреть фотографии, которые Писаренко удалил, можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сообщении, где он рассказал об инциденте, не было ни слова о виновных в трагедии, что натолкнуло украинцев на мысль о замалчивании актером настоящего врага.

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