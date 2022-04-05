Актер Писаренко удалил пост с фото своего разбомбленного дома под Киевом и комментарии украинцев о его лукавстве

Катерина Малай
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Актер Писаренко удалил пост с фото своего разбомбленного дома под Киевом и комментарии украинцев о его лукавстве

Российский актер Сергей Писаренко, живущий и работающий в Украине, удалил пост с фото своего разбомбленного дома под Киевом и все комментарии разъяренных украинцев. Вероятно, артист не выдержал шквала критики, вызванной тем, что он не назвал страну агрессора, чьи солдаты разрушили здание.

Все негативные сообщения подписчиков в Facebook россиянина также "почистились". Последний пост на странице звезды "Дизель шоу" датируется 1 апреля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После сообщения о разбомбленном доме, где артист не указал виновных в трагедии, на него обрушился шквал критики от фанатов из Украины. Комика обвинили в молчаливой поддержке агрессора и возжелали, чтобы он уехал из Украины.

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Сергей Писаренко удалил сообщение с фото своего разбомбленного дома

После этого Писаренко выложил еще несколько нейтральных постов с музыкальными композициями, однако и там разъяренные украинцы начали упрекать автора, продолжая тему с его домом.

Уже на следующий день все публикации до 1 апреля исчезли с его страницы вместе с отрицательными отзывами от фолловеров.

Однако избавиться от хейта таким образом у актера не получилось, ведь фанаты начали писать все то же под предыдущими сообщениями, отмечая, что Писаренко удаляет то, что ему не нравится читать.

Фанаты начали писать гневные комментарии под предыдущими сообщениями

"Надеюсь вашего примитивного юмора больше не будет в Украине. Чей Крым, голубчик. И да, вы можете, мой комментарий удалить", "Даже разбитый дом ничего не научил. Кацапня конченая", "Не возвращайся в Украину", – говорится в комментариях .

Украинцам не понравилось умолчание агрессора

Напомним, что дом российского актера, где он жил с семьей возле Киева, пострадал от бомбежек в начале апреля. В имении звезды "Дизель шоу", повреждена кровля, окна и частично стены. Посмотреть фотографии, которые Писаренко удалил, можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сообщении, где он рассказал об инциденте, не было ни слова о виновных в трагедии, что натолкнуло украинцев на мысль о замалчивании актером настоящего врага.

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stopwarСергей Писаренко