Режиссер 'Бонда' Кэри Фукунага показал ужасы Бородянки и пообещал использовать свой мозг ради Украины

Известный американский режиссер, создатель последнего фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага находится в Украине. Его медиа-команда документирует показания зверств российских оккупантов, а сам режиссер хочет "максимально использовать свой мозг", чтобы помочь Украине.

В своем Instagram Фукунага опубликовал фото и видео из Бородянки, где свирепствовали "орки". Также он побывал во Львове, Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В комментарии журналистам ПроШоКино режиссер рассказал, планирует ли снять документальный фильм об Украине в будущем и какие его дальнейшие шаги по донесению мира правды о том, что происходит в нашей стране.

Видео дня

"Я не планирую здесь снимать документальный фильм. Я здесь как гуманитарный работник для Украины, в WCK (благотворительный проект World Central Kitchen, – ред.) есть отличная медиа-команда, которая документирует все, что мы делаем. Я делаю несколько фотографий и выкладываю их для них, но моя главная цель – использовать свой мозг, чтобы помочь Украине, а не как режиссера, которых здесь уже много, кто делает эту работу", – ответил он.

Фукунага отметил, что это наименьшее, что он может сделать.

Как писал OBOZREVATEL, украинская певица Руслана с киевскими бойцами терробороны посетила Бородянку, чтобы передать гуманитарную помощь. Во время своего визита звезда сняла жуткое видео, где можно услышать, что приехал российский рок-музыкант Андрей Макаревич.