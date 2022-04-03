Актер "Дизель Шоу" Сергей Писаренко показал, что "русский мир" сделал с его домом под Киевом. Фото

Дом известного комика Сергея Писаренко, который жил и работал в РФ, разрушен российскими оккупантами. В имении актера "Дизель шоу" повреждена крыша, окна и частично стены.

Об этом Писаренко написал на своей странице в Facebook. Село, где находится дом, было в стороне от боевых действий, но одно столкновение ВСУ с захватчиками уничтожило жилье знаменитости.

"Через несколько дней после начала войны вывез семью из Киева в Таллин. И все время думал: А может зря? Наш поселок в стороне. Один бой изменил наш поселок и наш дом..." – написал Писаренко.

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Актер также поделился, что никто из его родных не пострадал. Сергей Писаренко отметил, что жена и дочь находятся в Эстонии в безопасности. Он хотел вернуть семью назад и думал, что их село "пронесет".

Ранее OBOZREVATEL показывал, кто из звезд потерял дома из-за войны. Украинские знаменитости показали последствия обстрелов российских оккупантов.

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