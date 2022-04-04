"Так а кто разбомбил твой дом под Киевом? Почему молчишь?" Российского актера Писаренко уличили в лукавстве

Украинцы обвинили российского актера Сергея Писаренко в лукавстве по поводу высказываний о войне с РФ. Его дом в Украине пострадал от бомбардировки оккупантов, однако участник "Дизель Шоу" об этом не написал.

Пользователи Facebook написали на странице Писаренко, что он не сказал ни слова о вооруженном нападении России и кто уничтожил его дом. Ранее в соцсетях комик однократно выражал свою проукраинскую позицию.

"Никакого слова о войне, о жертвах в Буче, Гостомеле и других городах. Даже о том, кто на кого напал. Не возвращайтесь больше, Сергей, украинцы вам здесь не рады. Почему вы открыто не говорите, кто разбомбил ваш дом", – возмутились пользователи сети.

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Украинцы возмутились, почему Писаренко не написал, что это российские захватчики уничтожили его дом в Украине. Актер "Дизель шоу" родился в России и имеет гражданство страны-агрессора. В 2020 году в интервью каналу "ISLND TV" он умалчивал об войне РФ с Украиной. "Все все давно понимают", – выкрутился Писаренко.

Актер подчеркивал, что родственники россияне и украинцы никогда не поссорятся, а будут общаться на нейтральной территории. Пользователи сети спросили Писаренко, почему он вывез семью в Европу, а не в "братскую Россию".

Писаренко только однажды поддержал Украину и выступил против войны. Вместе с коллегой из "Дизель Шоу" Евгением Никишиным он обратился к россиянам. Они призывали не молчать и не называть войну "спецоперацией".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как пострадал дом Писаренко. Актер опубликовал кадры полуразрушенного дома и написал, что один бой изменил его дом и деревню.

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