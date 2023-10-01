Ахтем Сеитаблаев снова женится: кому 50-летний актер-воин сделал предложение и что известно о его предыдущих отношениях

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев в третий раз женится. Кинематографист, а с 2022 года еще и военнослужащий, сделал предложение своей любимой Марьяне Боцвинюк, на которое женщина ответила: "Да".

Радостной новостью Сеитаблаев поделился на личной странице в Instagram. Он обнародовал романтическое селфи с любимой, на котором можно разглядеть обручальное кольцо на безымянном пальце Марьяны.

"От Крыма до Карпат. Да", – оставили в описании жених и невеста, добавив смайлики сердечка и кольца.

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Поклонники в комментариях поспешили поздравить пару с новым шагом в отношениях: "Отлично, когда рождается новая семья! Счастья, любви, победы Украины!", "Новая красивая украинская семья!", "Самые искренние поздравления! Долгих лет жизни рядом, любви и такой желанной Победы", "Счастливый миг в жизни влюбленных. Надеемся, господин Ахтем, на этом будет точка. Брак – это ответственный шаг в отношениях. Не раньте души красивой молодой девушки".

О новой избраннице и будущей жене 50-летней звезды найти много информации не удастся. Известно, что она намного моложе своего суженого и в прошлом работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси.

Соцсети Марьяны закрыты, поэтому посмотреть ее профиль могут только подписчики, которых у нее больше тысячи. Стоит заметить, что количество фолловеров за последнее время стремительно увеличилось, ведь Сеитаблаев стал чаще публиковать общие фото с любимой.

Пара впервые появилась на публике вместе в июне 2023 года на допремьерном показе фильма "Рашизм. История болезни" в Киеве. А впервые рассказал о новых отношениях артист в апреле этого года.

Как мы уже заметили, этот брак для знаменитости станет третьим. От первой жены актер и режиссер имеет троих детей. О своей экс-любимой он ничего не говорит, а вот о старшей дочери Назлы в информационном пространстве слышно много. Дочь пошла по стопам отца и вместе с ним снималась в фильме Олеся Санина "Мамай", который был для нее дебютным.

В 2021 году старшая дочь режиссера вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась в Турции, в курортном городке Кемер. А уже в январе этого года Сеитаблаев впервые стал дедушкой – Назлы родила первенца.

Второй брак актера был более публичным. Его официальной избранницей в 2013 году стала кинопродюсер Иванна Дядюра. Вместе пара работала над созданием не одной картины, что со временем, как признавался Сеитаблаев, тоже повлияло на их разрыв.

В этом браке родилась девочка Софие. Также пара вместе воспитывала сына Иванны от предыдущих отношений. Развелись кинематографисты в 2021 году.

"Это достаточно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому относятся дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства... Я надеюсь, мы останемся хорошими друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтармой" и "Киборгами". Сотрудничество тоже добавило, скажем, к кейсу своих рычагов", – рассказывал впоследствии Сеитаблаев в интервью "Зірковому шляху".

Как писал OBOZREVATEL, ранее солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась радостной новостью о новом этапе в отношениях. Ее возлюбленный музыкант и motion-дизайнер украинской группы Hawx Павел Тараненко сделал ей предложение.

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