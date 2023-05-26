Фронтвумен KAZKA Зарицкая выходит замуж: певица показала обручальное кольцо

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась радостной новостью о новом этапе в отношениях. Ее любимый – музыкант и motion-дизайнер украинской группы Hawx Павел Тараненко – сделал избраннице предложение.

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Это произошло раньше, но рассказать о предстоящей свадьбе артистка решила по случаю релиза своей песни "Без любви", где она предстала в образе невесты. Видео можно посмотреть на канале звезды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "Без любви". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу поверить", – написала звезда в соцсетях.

Зарицкая поделилась трогательными фотографиями с любимым, где они позировали посреди поля. На безымянном пальце артистки видно роскошное кольцо.

С женихом звезда начала встречаться еще в 2021 году. Война в Украине и расстояние только укрепили их отношения. Певица не раз рассказывала, что видит с избранником будущее. Павел Тараненко переехал жить к звезде в дом под Киевом за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ.

Кстати, своего любимого исполнительница начала "знакомить" с фанатами только в 2022 году. Тогда в ее соцсетях начали появляться фотографии с будущим женихом.

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