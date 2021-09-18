Ахтем Сейтаблаев выдал замуж 26-летнюю дочь: фото с церемонии

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев сообщил о свадьбе своей старшей дочери 26-летней Назлы. Церемония бракосочетания прошла в Турции, в курортном городке Кемер.

О радостной новости Сейтаблаев рассказал на своей странице в Instagram. Артист опубликовал несколько фото со свадьбы дочери (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На первом снимке Ахтем позировал с невестой, а на втором показал своего зятя, имя которого он не разглашает.

"Свадьба дочери... Не ожидал, что буду так волноваться", – подписал кадры Ахтем.

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Так, в кадре Сейтаблаев позировал в костюме и в белой рубашке с бабочкой. Его дочь Назлы предстала в роскошном белом платье и полупрозрачных перчатках.

Сама невеста не показывала фото с церемонии своей свадьбы, однако опубликовала кадр с обручальными кольцами.

Коротко о знаменитости:

Ахтем Сеитаблаев – известный украинский режиссер крымскотатарского происхождения. Его самые известные работы над фильмами "Хайтарма", "Чужая молитва" и "Киборги".

Женат на Иванне Дядюре. Есть две дочери – Назлы (11.01.1995) и Сафие (16.12.2009), и двое сыновей – Селим и Анатолий (сын Иванны от другого отца). Свою личную жизнь семья не афиширует.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев высказался о ситуации в Крыму. Он заявил, что именно бездействие власти к 2014 году привело к тому, что временная оккупация полуострова стала возможной.