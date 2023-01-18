Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев впервые стал дедушкой. Старшая дочь артиста Назлы 17 января родила первенца.

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Сеитаблаев раскрыл пол ребенка – это девочка. Радостной новостью он поделился на личной странице в Instagram.

"Hart-baba – по-крымскотатарски Дед. По милости Всевышнего это произошло, моя дочь и ее муж родили маленькую очаровательную дочь, а мне внучку! Теперь официально Дед-Hart-baba. Люблю вас, мои родные, храни вас Всевышний", – трогательно написал актер в публикации, оставив там свое фото.

В комментариях звезду поздравляют с новым статусом поклонники и коллеги. Они пишут: "Искренние поздравления вам и вашей семье! Пускай все ваши детки растут под мирным небом в Украине", "Пускай ангелы оберегают ее", "Счастливой судьбы внучке! Здоровья маленькой красавице и всем, кто ее окружает", "Это такая прекрасная новость. Поздравляю!"

Отметим, Назлы, которая пошла по стопам отца и также посвятила себя актерству, вышла замуж за отца своего ребенка в сентябре 2021 года. Церемония бракосочетания прошла в Турции, в курортном городке Кемер. Подробности и снимки с торжества можно посмотреть в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас воюет на востоке Украины, стал отцом в четвертый раз. Его супруга Вероника Вельч, с которой 46-летний кинодеятель поженились в июле этого года, родила ему мальчика.

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