Адель готовится к свадьбе с 41-летним бойфрендом этим летом – СМИ

34-летняя британская певица Адель готовится к свадьбе со своим 41-летним бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом. Еще год назад она засветила роскошное кольцо с бриллиантом на церемонии награждения Brit Awards 2022 и дала толчок слухам о помолвке.

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Впрочем, только сейчас в СМИ просочилась информация о серьезных планах пары, которые якобы должны осуществиться уже этим летом. Об этом от собственного инсайдера узнал сайт Deux Moi, чьи слова передали журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Редакторам подтвердили, что Рич Пол действительно сделал предложение своей избраннице, а она ответила: "Да". С этого времени пара скрывала это и не комментировала слухи.

Поговаривают, что свадьба состоится уже этим летом, однако официальной реакции от ппредставителя звезды до сих пор нет. Известно, что уже около года артистка выступает и выходит на публику с одним и тем же кольцом на безымянном пальце.

Ранее Адель заявляла, что ей удобно с Полом из-за того, что он не стесняется встречаться с ней под прицелом фотокамер. По данным СМИ, пара жила поочередно друг у друга в Лос-Анджелесе и была практически неразлучной.

Заметим, что Рич Пол вырос в семье с небольшим достатком, но благодаря настойчивости достиг значительных успехов в карьере спортивного агента и заработал состояние в 46 млн долларов (более 1,2 млрд гривен). В 2020 году он вошел в список 10 самых влиятельных спортивных агентов мира по версии Forbes, заняв 9 место.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Адель стала мемом в сети, когда со своим избранником и звездными исполнителями посетила Супербоул для выступления Рианны.