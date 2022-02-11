Адель засветила бриллиантовое кольцо за $1 млн и спровоцировала слухи о помолвке. Фото

Британская певица Адель засветила роскошное кольцо с бриллиантом на церемонии награждения Brit Awards 2022. Это украшение подогрело слухи о помолвке 33-летней знаменитости с 40-летним спортивным агентом Ричем Полом.

Артистка надела кольцо на безымянный палец левой руки, а также массивные серьги, дополнив черное платье Giorgio Armani Prive, сшитое на заказ, пишет Page Six. У этого длинного наряда был глубокий вырез и драпированный верх из полупрозрачной легкой ткани.

По данным СМИ, в кольце может быть 8-каратный бриллиант. Стоимость такого предмета роскоши якобы достигает 750 000 фунтов стерлингов (более 28,5 млн гривен или более 1 млн долларов).

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Никаких официальных комментариев представители артистки или спортивного агента по поводу предстоящей свадьбы не делали.

Пара встречается уже около шести месяцев и впервые была замечена вместе на пятой игре финала НБА 2021 года прошлым летом.

В последнее время медиа писали, что между Адель и Полом произошли крупные ссоры. В частности, свои концерты в Лас-Вегасе (США) британская звезда якобы отменила из-за сложного периода в отношениях, а не коронавируса.

"В раю проблемы. Вот почему она не может выступать", – говорил анонимный собеседник представителям СМИ. Кроме того, заявлялось, что сотрудники Адель слышали, как она кричала, разговаривая с возлюбленным по телефону.

До этих слухов Адель заявляла, что ей комфортно с Полом из-за того, что он не стесняется видеться с ней под прицелом фотокамер. По данным СМИ, пара жила поочередно друг у друга в Лос-Анджелесе и была практически неразлучной.

Известно, что Пол вырос в скромной семье, но благодаря успешной карьере спортивного агента заработал состояние в 46 млн долларов (более 1,2 млрд гривен). В 2020 году он вошел в список 10 самых влиятельных спортивных агентов мира по версии Forbes, заняв 9-е место.

Коротко о звезде:

Адель – 33-летняя популярная певица из Тоттенема (Англия). Свой первый альбом выпустила в 19 лет, а уже через три года стала обладательницей "Грэмми". В 2017 году заняла третье место в списке журнала Forbes "30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет".

Как писал OBOZREVATEL, 11 февраля Адель посетила гей-клуб G-A-Y's Porn Idol в Лондоне, где разделась до лифчика, спела, а также станцевала у пилона на сцене. Появление знаменитости в этом заведении стало неожиданностью и для гостей, и для сотрудников.