Адель рассказала об отношениях со своим новым избранником. Видео

Американская певица Адель прокомментировала свой роман со спортивным агентом Ричем Полом. Артистка призналась, что ей комфортно с любимым из-за того, что он не стесняется видеться с ней под прицелом фотокамер.

Также исполнительница рассказала о знакомстве с избранником и о том, за какие черты характера она его ценит. О своих отношениях вокалистка рассказала телеведущей Опре Уинфри на интервью, сообщает CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После тяжелого развода с бизнесменом Саймоном Конекки в 2019 году Адель посещала психотерапевта, посоветовавшего ей не стоять на месте, а разобраться с детскими травмами, разрушающими ее отношения с мужчинами.

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"Я находилась в поисках настоящего счастья. Мой психотерапевт сказал мне, что нужно разобрать проблемы с моим отцом. Чего я раньше избегала. Мои отношения с мужчинами всю жизнь были такими: ты сделаешь мне больно, поэтому я сначала сделаю тебе больно. Эта токсичная схема и мешала мне обрести счастье", – призналась певица.

После работы со своими проблемами, которые тянулись с детства, артистка начала ходить на свидание с разными мужчинами. По ее словам, им становилось неудобно, когда пару замечали папарацци.

Кроме того, исполнительница начала активно заниматься спортом, что в будущем помогло ей познакомиться с нынешним избранником – Ричем Полом на одной из вечеринок.

"Я была немного пьяна, подошла к нему и спросила: "Хочешь стать моим агентом? Сейчас я спортсменка". Он единственный танцевал, когда все остальные просто сидели без дела", – вспомнила Адель.

С тех пор молодые люди стали общаться, ходить на свидание и посещать спортивные события. Певица рассказала, что поначалу не хотела обнародовать их роман, однако позже изменила мнение.

По ее словам, спортивный агент не боится уличных съемок. Адель считает его очень смешным и умным и признается, что ей просто нравится быть рядом с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL на крайнем концерте, артистка помогла фанату признаться своей избраннице. Певица попросила присутствующих в зале помолчать, чтобы не испортить невесте сюрприз.