Роскошные яхты Медведчука, Абрамовича и других: как выглядят самые дорогие судна в мире

Когда в банке лежат сотни миллионов или даже миллиардов долларов, можно по-настоящему насладиться жизнью, ни в чем себе не отказывая.

Так, многие миллиардеры покупают себе огромные яхты, чтобы путешествовать по миру и останавливаться в самых красивых и живописных морских бухтах нашей планеты. Погреб с винами, плавучий террариум, десятки кают – OBOZREVATEL узнал, на каких яхтах ходят самые богатые люди мира.

Российский и израильский предприниматель приобрел 145-метровую яхту-эксплорер Solaris за 430 миллионов фунтов стерлингов. Она еще находится на последнем этапе строительства, но уже известно, что на яхте есть 8 палуб, 48 кают, лифт, гараж для сопроводительных суден и даже вертолетная площадка. Специально для яхты уже заказаны два вертолета Airbus ACH145. Также Solaris не осталась без бассейна и джакузи.

Во владении Абрамовича находится 162,5-метровая Eclipse. Эта яхта считается самым большим судном российских олигархов. Там есть вертолетная площадка, люксовые каюты для пассажиров, концертный и спортивный залы, парикмахерская, огромный массажный кабинет, стены которого обтянуты шкурами рептилий и леопардов, кинотеатр и самый большой из существующих на яхтах крытый бассейн. Стоимость Eclipse оценивается в 400 миллионов евро.

Ларри Эллисон

Генеральный директор компании Oracle владеет яхтой The Rising Sun стоимостью 200 миллионов долларов. The Rising Sun яхта занимает 10-е место в списке самых больших яхт мира, поскольку ее длина достигает почти 138 метров. Здесь есть все для того, чтобы морское путешествие прошло шикарно: винный погреб, площадка для игры в баскетбол, кинозал, спортзал и спа. Каюты занимают площадь более 8 тыс. кв. м, при этом каждая из них оборудована специальной системой микроклимата.

Нассер Ибрагим Аль-Рашид

Нассер Ибрагим Аль-Рашид – саудовский бизнесмен и долларовый миллиардер, состояние которого невозможно оценить из-за недостатка общедоступной информации. Но о его яхте в лучших восточных традициях знают все: Lady Moura за 210 миллионов долларов отличают высокие надстройки и огромные стеклянные окна на всех палубах, а также название на борту, буквы которого выбиты из 24-каратного золота. На верхней палубе располагается площадка с выдвигающейся крышей, где есть песок и бассейн. Однако, визитная карточка Lady Moura – это 18-метровый обеденный стол, созданный членом британской королевской семьи виконтом Линли.

Также известно, что мощность этой яхты составляет 7000 лошадиных сил.

Известный режиссер владеет роскошной яхтой Seven Seas за 200 миллионов долларов. Из развлечений здесь есть все, что необходимо работнику голливудской киноиндустрии: кинотеатр с мощнейшим проектором, вертолетная площадка, тренажерный зал и бассейн. Изюминка этой яхты – современный интерьер с использованием экологичных материалов. Одновременно на Seven Seas могут отдыхать до 14 гостей – для них предусмотрено семь кают.

Во владении главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" находится огромная яхта Royal Romance стоимостью 200 миллионов долларов. На яхте расположено 5 палуб, а ее длина достигает 92,5 метра. Также на ней есть каюты для 14 человек, бассейн размерами 12 на 4 метра и лифт.

Один из богатейших бизнесменов России и один из богатейших жителей Великобритании, основатель "USM Holdings" владеет яхтой 156-метровой яхтой Dilbar. Она оценивается в 600 миллионов долларов. Такая цена обусловлена интерьером, который выполнен из редких материалов, огромным крытый бассейн объемом 180 кубических метров и вместительностью почти 16 тысяч тонн.

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