'А потом украинок называют дешевыми куклами': Корячка разозлила сеть откровенным образом на красной дорожке в Каннах

Блогерша-миллионница Татьяна Коряк, более известная как Корячка, в очередной раз оскандалилась. В этот раз под осуждение попало ее платье для посещения Каннского кинофестиваля, на который женщина летела с мужем частным самолетом из Молдовы. Образ, обнажавший половину тела, для нее создал известный украинский бренд модельера Андре Тана RDNT, который выбирали и другие иностранные участницы Канн.

Фотографии опубликовали на трех Instagram-страницах: блогерши, бренда и стилиста. Из-за пышных форм он назвал ее "украинской Ким Кардашьян" и утверждал, что присутствующие на фестивале спутали блогершу с голливудской телезвездой. Это спровоцировало нескольких пользователей соцсети написать гневный комментарий о неполноценности.

"Когда уже исчезнет эта неполноценность. Не надо сравнивать кого-то с кем-то. Таня прекрасна, но ну прям совсем не похожа на Ким", – высказалась подписчица Елена Кирий.

Татьяна Коряк как раз была на закрытии кинофестиваля, а белое платье выбрала свадебное из последней коллекции "Open Your Eyes". Она обнажала одну ногу выше бедра, а глубокий вырез в зоне декольте удерживало небольшое сердечко.

Большинство гневных комментариев касались раскрепощенности и обнаженности блогерши:

"По моему мнению, пошловато и дешево для Каннского фестиваля и красной дорожки, возможно для другого случая или события было бы уместно".

"Это платье очень подходит такой особи, как Корячка. Выставить все и не оставить ни одной интриги или пространства для фантазии".

"Почему в моде все выставлять напоказ? В чем здесь красота? Тело? Для этого есть конкурсы... Платье? Так его не так показывать нужно..."

"Честно, что платье, что Корячка, которая в него одета, вульгарщина! По таким Корячкам всех украинских девушек и женщин считают шл*ндрами и искательницами приключений на ту жопу".

"Ни трусов, ни лифчика. Некоторые люди перепутали красную дорожку кинофестиваля с вечеринкой в имении Хью Хефнера [создатель журнала "Playboy". – Ред.]".

"Для чего вы так опозорили платье своего производства? На следующий раз выбирайте более достойную модель!"

Некоторые даже вспомнили нелепую шутку американской актрисы Меган Фокс об украинках и сбросили всю вину за искажение впечатления о нашем народе на Коряк: "Мне совсем не заходит ни девушка, ни образ. Это не значит, что не имеет права быть. Но блин... Где изысканность, где женственность? Это не образ украинки. А потом украинок, глядя на таких девушек, называют "дешевыми куклами".

Вспомнили украинцы ей и скандал с высказываниями о военных: "Ее обычное состояние – это девушка-гопник, которая материться, как дишит. Называла наших защитников "мясом" и рассказывала, как воины ВСУ пытали ее брата еще до полномасштабного вторжения. Вижу, что в современном мире не столь важно то, какой ты человек, какие у тебя взгляды, принципы и ценности, как то, какая у тебя задница".

Напомним, в сентябре прошлого года блогерша, родившаяся в Бахмуте, обвинила украинские власти в геноциде, а военных назвала "мясом". Она показывала в блоге, как скандалит с украинскими женщинами, ожидающими мужчин с фронта. Женщина цинично заявила, что "когда в одних сложные периоды другие не должны страдать", а воевать – выбор каждого, но не ее мужа.

Что интересно, Корячка тогда сбежала с мужем из Украины на Кипр и оттуда высказывала свое "авторитетное" мнение о том, как жить украинцам. Собственную позицию она оправдывает тем, что "видит ситуацию с двух сторон", а не с одной, как те, кто оставил спокойную жизнь, чтобы защищать Украину. Однако оправдание не заставили долго ждать и уже на следующий день женщина рассказывала о любви к Родине и начала давить на жалость из-за своей помощи армии якобы если она донатит и волонтерит, это позволяет негативно высказываться по отношению к воинам.

Стоит отметить, что Коряк ведет свой блог на русском языке и распространяет его на миллионную аудиторию. Эту проблему также затронули интернет-пользователи в комментариях, ведь блогерша искажает представление об Украине: "Ну это именно та украинка, которая вновь перешла на русский язык, реклама на русском... Такое представление Украины, и вульгарно и русскоязычно".

В частности, на Канны она полетела частным самолетом, чем вызвала волну негативных высказываний в свой адрес. Она заявляла, что это была ее мечта, которую удалось осуществить. Сначала было известно, что женщина должна выступить на благотворительном ужине, посвященном Украине, Ukraine Fashion Film Festival. Однако на этом ее присутствие на фестивале не закончилось. Блогерша, не имеющая никакого отношения к сфере кинематографа, появилась на красной дорожке на закрытии шоу.

"Я так счастлива, что успела встретиться лично перед полетом в Канны. Не знаю как это объяснить, но с первых секунд поняла, что ты моя родная душа. Легко, открыто, талант", – адресовала Корячка послание Андре Тану, но на хейт ничего и не ответила.

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