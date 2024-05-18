Украинская блогерша из Бахмута похвасталась полетом на частном самолете в Канны с мужем: украинцы резко отреагировали

Блогерша-миллионница, чемпионка Украины по фитнес-бикини и участница популярных реалити Татьяна Коряк (Корячка) возмутила украинцев новым постом. Инфлюэнсерша родом из Бахмута похвасталась полетом с мужем на частном самолете в Канны, чем вызвала волну негативных комментариев в свой адрес.

Семья Корячки давно сбежала из Украины, а из-за границы блогерша скандалит с украинскими женщинами, чьи мужчины воюют за независимость, советует вступить в переговоры с террористами и осуждает убийство оккупантов. Новый скандальный пост появился в ее соцсетях накануне.

"Я лечу частным самолетом у Канны. Выхожу по красной дорожке, и еще одну мечту покажу позже. Енот подарил на годовщину", – сказала Корячка. Позже она продемонстрировала дорогую сумку Hermes, которую блогерше приобрел муж.

Цель визита Корячки в Канны – благотворительный вечер Ukraine Fashion Film Festival, который организуют украинцы. На мероприятии выступит "бронзовый" призер Евровидения 2024 Jerry Heil, танцовщица Илона Гвоздева, певица Диана Глебова и другие.

Скандальная блогерша присоединится к ним, чтобы "поддержать нашу страну" и пройтись по красной дорожке. Интересно, что она акцентировала внимание на сборе для помощи ВСУ.

Однако украинцы справедливо заметили, что живут с Корячкой в параллельных реальностях, где ее мир – сумки за тысячи долларов, частные самолеты и гламурная жизнь с мужем, тогда как другие отдают последнее для помощи армии и придумывают все новые способы борьбы с оккупантами.

"Отписка. На фоне наступления на Харьков, Волчанск такие посты просто издевательство", "Для меня это испанский стыд. Пир во время чумы", "Мне кажется, надо быть солидарной со своим народом, с людьми, не имеющими рук банально поесть, с женами, которые сейчас воспитывают детей без отца, а не выставлять вот это и триггерить людей", "Особенно эти посты заценят вынужденные переселенцы из Мариуполя, Бахмута, Харьковщины, которые из-за войны потеряли все", – написали украинцы.

Еще в 2023 году Корячка высказала свою четкую позицию. Блогерша считает, что выживать в аду войны, ежедневно волнуясь за близких – это выбор каждого, а она "не обязана" жить так, как другие. Своего мужа от армии инфлюэнсерша прячет, потому что и сама не взяла бы оружие в руки, а войну называет "политическими играми". Больше об возмутительных высказываниях Корячки – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что блогерша, назвавшая украинских воинов "мясом", оправдалась за свои слова.

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