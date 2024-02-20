'Привет! Я надувная кукла. А ты кто?' Украинки ответили Меган Фокс на публичное унижение и показали, что такое украинская красота

Украинки массово отреагировали на глупую шутку американской актрисы Меган Фокс об "украинских надувных куклах", запустив флешмоб. Его суть в том, что украинские юзеры публикуют свои фото с макияжем и без, в вечерних нарядах и простой одежде, демонстрируя красоту без пластики и фильтров.

Свои фотографии они сопровождают обращением к Фокс: "Привет! Я надувная кукла. А ты кто, Меган?" Флэшмоб распространился в TikTok, набирая сотни тысяч просмотров.

Иногда украинки сначала показывают то самое фото актрисы, под которым она написала оскорбление в их адрес. На кадре артистка, которую назвали "Ким Кардашьян с AliExpress", с ярко выраженным макияжем позирует, надув губы.

Себя она сравнила с "дорогими силиконовыми секс-куклами, которые можно приобрести в Японии", а не "надувными украинскими" игрушками, которые, в представлении Фокс, дешевые.

Однако украинки доказали миру, что не нуждаются в фильтрах, фотошопе, удачном кадре и унижении других женщин, чтобы быть красивыми, любить и уважать себя.

Видео под хештегом blowupdolls уже преодолели отметку 1100 единиц, но еще больше роликов снимают под другими названиями. Миллионы людей увидели фото украинок, а сотни тысяч – лайкнули их.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская супермодель Алина Байкова назвала Фокс "путинской проституткой". Она оставила "теплые слова" в ответ на глупую "шутку" Фокс.

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