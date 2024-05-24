'Голубь мира' Иван Дорн разозлил украинцев новыми видео: перешел на русский язык и 'шутит' об ухылянтов

"Яркая" личность украинского шоубизнеса Иван Дорн снова оскандалился из-за русского языка и высмеивания военных. Еще в начале полномасштабного вторжения он пытался отбелить свою репутацию, проводя благотворительные концерты, общаясь на украинском и извиняясь за прошлые казусы, но новый образ жизни не пришелся по душе, и он решил вернуться к старым обычаям, а в результате только все больше разозлил украинцев.

Дорн нашел для себя новое хобби – диджейство, с чем сейчас путешествует по миру, но в Украину, похоже, ни ногой ступить не собирается. Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения артист находился за границей, а сейчас вопрос украинцев о возвращении домой игнорирует. Анонс своего концерта в Кишиневе, Молдова, он опубликовал в Instagram, в комментариях к которому "пообщался" с фанатам.

После 24 февраля Дорн писал по-украински в соцсетях, но впоследствии решил перейти на английский. Украинские слова он сейчас аллитерирует латиницей, но и русские тоже, будто пытается уменьшить волну хейта среди фанатов.

В комментариях к опубликованному посту об анонсе своего выступления в Кишиневе подписчики артиста начали его хейтить за заработок за границей и полное игнорирование войны в Украине. И он даже не проигнорировал людей.

Так, мужчина (судя со страницы в Instagram, благосклонный к русскому миру) спросил: "Почему не в окопах, Вань? Что сыкотно?", на что тот ответил "Ну да". Другой анонимный пользователь предложил взять к диджейскому наследию Cooper – Ухилянт, на что тот с радостью согласился и написал "Качаю".

Вскоре после этого поста появился другой, где Дорн рассказывал о том, как находит мотивы для своей песни. В видео артисту пришлось говорить, и говорил он все по-русски, что невероятно возмутило украинцев и очень порадовало россиян, белорусов и других граждан стран СНГ.

"Боже, как я скучала по этому голосу Ивана Дорна, когда я понимаю, что он говорит. Извините, украинцы, что не знаю украинского. Язык не принадлежит какой-то власти", "Я из Узбекистана и я не понимаю украинского. Я рад, что Ваня понимает, что его слушает много людей, которые понимают русский", "Приятно слышать, что говоришь по-русски. Ждем треки на "великом", "Ваня, респект! Ждем в Москве" и другие комментарии писали на русском языке люди из стран СНГ.

Среди кучи хейта появлялись и украинцы, горячо защищавшие Дорна, ища отмазки, связанные с украинскими властями. Поэтому начинались целые дискуссии, кто прав, а кто нет.

Впрочем, даже такой хейт артист перечитал и среди оскорбительного в его сторону комментария нашелся один, получивший лайк от "голубя мира": "Похоже на твое лицо, когда ты смылся с Украины".

В частности, певец выразил свою поддержку белорусам, надев толстовку с надписью "дзе мой край", в которой северные соседи узнали свой настоящий язык.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Дорн выступал с "хорошими" россиянами в Варшаве, а в компанию присоединилась украинка Luna, которая принципиально не воспринимает украинский язык. Подобные выступления размывают границы между украинцами и гражданами страны-агрессора.

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